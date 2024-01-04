اتحاد كرة القدم يقرر تثبيت نتيجه لقاء الوحدات مع العقبة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم تثبيت نتيجة مباراة الوحدات وشباب العقبة والتي جرت مؤخرا ضمن بطولة دوري المحترفين لكرة القدم، وعلى اثرها قدم الوحدات اعتراضه بعد إشراك شباب العقبة للاعب موقوف.
وبحسب أمين سر النادي عوض الأسمر، فإن النادي تلقى رد الاتحاد، وسيصار إلى استئناف القرار، نظير قناعة النادي المطلقة بقانونية الشكوى.
وأكد الاسمر أنه في حال لم يتم انصاف نادي الوحدات سيذهب النادي إلى محكمة الكاس الدولية للحصول على حقوقه.
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