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جولة طويلة لبلينكن تشمل الأردن والضفة والإمارات والسعودية ومصر وقطر

1/4/2024 3:13:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يبدأ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، جولة طويلة في منطقة الشرق الأوسط تشمل الأردن والضفة الغربية والاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قوله إن جولة الوزير بلينكن تمتد لأسبوع، وتضم الإمارات والسعودية ومصر وقطر وتركيا واليونان.
وبحسب الوكالة، فإن الزيارة تأتي وسط تزايد المخاوف من اتساع رقعة الصراع المستمر منذ ما يقرب من 3 أشهر إلى خارج قطاع غزة، ليشمل الضفة الغربية التي تحتلها "إسرائيل"، وقوات حزب الله على الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة، وممرات الشحن في البحر الأحمر.
وقال الوزير بلينكن، في تغريدة له عبر منصة "X" :"خلال زيارتي للشرق الأوسط سأواصل الحث على حماية حياة المدنيين في قطاع غزة".




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