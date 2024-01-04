جولة طويلة لبلينكن تشمل الأردن والضفة والإمارات والسعودية ومصر وقطر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يبدأ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، جولة طويلة في منطقة الشرق الأوسط تشمل الأردن والضفة الغربية والاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قوله إن جولة الوزير بلينكن تمتد لأسبوع، وتضم الإمارات والسعودية ومصر وقطر وتركيا واليونان.
وبحسب الوكالة، فإن الزيارة تأتي وسط تزايد المخاوف من اتساع رقعة الصراع المستمر منذ ما يقرب من 3 أشهر إلى خارج قطاع غزة، ليشمل الضفة الغربية التي تحتلها "إسرائيل"، وقوات حزب الله على الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة، وممرات الشحن في البحر الأحمر.
وقال الوزير بلينكن، في تغريدة له عبر منصة "X" :"خلال زيارتي للشرق الأوسط سأواصل الحث على حماية حياة المدنيين في قطاع غزة".
MENAFN04012024000208011052ID1107686299
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.