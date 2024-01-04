الاحتلال يشكل فرق تحقيق بإخفاقات 7 أكتوبر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شكّل جيش الاحتلال الإسرائيلي فرقا للتحقيق في سلسلة الإخفاقات الاستخباراتية والعسكرية، التي تزامنت مع عملية طوفان الاقصى في 7 أكتوبر الماضي، بما في ذلك سير العمليات العسكرية في إطار الحرب على غزة، بحسب ما أفادت تقارير إسرائيلية، مساء اليوم الخميس.
وتضم فرق التحقيق، بحسب القناة 12، وزير الأمن ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، شاؤول موفاز، والرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية، أهارون زئيفي، والقائد السابق للقيادة الجنوبية التابعة للجيش الإسرائيلي، الجنرال في الاحتياط سامي ترجمان.
وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، قرر البدء بعملية التحقيق في الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 90 يوما على قطاع غزة المحاصر، بما في ذلك "أحداث 7 أكتوبر".
وقال الموقع إن الفرق ستبدأ عمليات التحقيق خلال الفترة القريبة المقبلة، فور حصولهم على كتاب التعيين الرسمي من هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي.
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