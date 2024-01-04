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الاحتلال يشكل فرق تحقيق بإخفاقات 7 أكتوبر

1/4/2024 3:13:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شكّل جيش الاحتلال الإسرائيلي فرقا للتحقيق في سلسلة الإخفاقات الاستخباراتية والعسكرية، التي تزامنت مع عملية طوفان الاقصى في 7 أكتوبر الماضي، بما في ذلك سير العمليات العسكرية في إطار الحرب على غزة، بحسب ما أفادت تقارير إسرائيلية، مساء اليوم الخميس.
وتضم فرق التحقيق، بحسب القناة 12، وزير الأمن ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، شاؤول موفاز، والرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية، أهارون زئيفي، والقائد السابق للقيادة الجنوبية التابعة للجيش الإسرائيلي، الجنرال في الاحتياط سامي ترجمان.
وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، قرر البدء بعملية التحقيق في الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 90 يوما على قطاع غزة المحاصر، بما في ذلك "أحداث 7 أكتوبر".


وقال الموقع إن الفرق ستبدأ عمليات التحقيق خلال الفترة القريبة المقبلة، فور حصولهم على كتاب التعيين الرسمي من هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي.

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