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قصف إسرائيلي على عدة بلدات جنوب لبنان

1/4/2024 3:12:37 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN/قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدة بلدات ومناطق في جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن مدفعية الاحتلال قصفت بلدة وادي حامول، وأطراف بلدة حولا - خلة بلوط.

كما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة محيط بلدة عيتا الشعب.

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