قصف إسرائيلي على عدة بلدات جنوب لبنان

قصف إسرائيلي على عدة بلدات جنوب لبنان
التاريخ
1/4/2024 3:12:37 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN/قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدة بلدات ومناطق في جنوب لبنان.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن مدفعية الاحتلال قصفت بلدة وادي حامول، وأطراف بلدة حولا - خلة بلوط.
كما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة محيط بلدة عيتا الشعب.
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