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الاحتلال يعتقل مواطنا من الأغوار الشمالية

1/4/2024 3:12:37 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنا من خربة "سمرة" بالأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، إن الاحتلال اعتقل المواطن سامح يونس أبو عرام، أثناء تواجده في المراعي القريبة من مكان سكنه في الأغوار الشمالية.

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