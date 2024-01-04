الاحتلال يعتقل مواطنا من الأغوار الشمالية

الاحتلال يعتقل مواطنا من الأغوار الشمالية
التاريخ
1/4/2024 3:12:37 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الأغوار/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنا من خربة "سمرة" بالأغوار الشمالية.
وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، إن الاحتلال اعتقل المواطن سامح يونس أبو عرام، أثناء تواجده في المراعي القريبة من مكان سكنه في الأغوار الشمالية.
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