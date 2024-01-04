إصابة مواطن بكسور وجروح عقب اعتداء للمستعمرين في كيسان شرق بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN/أصيب مواطن بكسور وجروح ورضوض، اليوم الخميس، عقب اعتداء المستعمرين عليه بالضرب المبرح في برية كيسان شرق بيت لحم.
وأفاد رئيس مجلس قروي كيسان موسى عبيات ، بأن المستعمرين هاجموا المواطن ابراهيم عويضة سواركة (40 عاما) برفقة عائلته، أثناء تواجدهم في الخيمة ببرية كيسان، وانهالوا عليه بالضرب المبرح، وأطلقوا الكلاب البوليسية صوبه، حيث قامت بنهش قدمه، وتسببت له بكسور بها، وجروح ورضوض في مختلف أنحاء جسده، وتم نقله الى المستشفى في بيت لحم لتلقي العلاج، عدا عن تدمير كل محتويات الخيمة .
يشار الى أن المستعمرين صعدوا في الفترة من هجمتهم على المواطنين العزل، تمثلت بإحراق الخيم، وهدم غرف زراعية، والاستيلاء على رؤوس من الأغنام .
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