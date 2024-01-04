إصابة مواطن بكسور وجروح عقب اعتداء للمستعمرين في كيسان شرق بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/أصيب مواطن بكسور وجروح ورضوض، اليوم الخميس، عقب اعتداء المستعمرين عليه بالضرب المبرح في برية كيسان شرق بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي كيسان موسى عبيات ، بأن المستعمرين هاجموا المواطن ابراهيم عويضة سواركة (40 عاما) برفقة عائلته، أثناء تواجدهم في الخيمة ببرية كيسان، وانهالوا عليه بالضرب المبرح، وأطلقوا الكلاب البوليسية صوبه، حيث قامت بنهش قدمه، وتسببت له بكسور بها، وجروح ورضوض في مختلف أنحاء جسده، وتم نقله الى المستشفى في بيت لحم لتلقي العلاج، عدا عن تدمير كل محتويات الخيمة .

يشار الى أن المستعمرين صعدوا في الفترة من هجمتهم على المواطنين العزل، تمثلت بإحراق الخيم، وهدم غرف زراعية، والاستيلاء على رؤوس من الأغنام .



