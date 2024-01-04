رئيس الوزراء يبحث مع مسؤول أممي الوضع الإنساني الصعب وضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لغزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية جيمس مكغولدريك، الوضع الإنساني الصعب جدا في قطاع غزة وضرورة زيادة وصول المساعدات الإنسانية وتسريعها.

وشدد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه برام الله، على أهمية الضغط الدولي لوقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، وضرورة فتح كافة المعابر مع القطاع لإدخال المساعدات الاغاثية والطبية والوقود خاصة لمناطق شمال القطاع، وإعادة الكهرباء والمياه.

وطالب رئيس الوزراء، المسؤول الأممي بالضغط نحو إدخال المواد الاغاثية من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، دون الحاجة لنقلها إلى معبر رفح.

وناقش رئيس الوزراء مع مكغولدريك الأولويات الإغاثية في القطاع، والمتمثلة باحتياجات الإيواء والصرف الصحي والغذاء والدواء.

كما دعا رئيس الوزراء إلى تواجد طواقم الأمم المتحدة في المخيمات الفلسطينية لمراقبة جرائم الاحتلال وتوثيقها، لا سيما مخيمي نور شمس وطولكرم اللذان يجتاحهما جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي، وسط اعتقالات تعسفية وتدمير ممنهج للبنية التحتية وهدم البيوت والمحال التجارية، فيما يمثل استمرارا للعدوان على شعبنا في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية.

وتابع أن إسرائيل تستهدف المخيمات لإشعال الوضع بالضفة، وتقوم بتدمير بنيتها التحتية وجعلها غير قابلة للحياة.



