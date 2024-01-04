أسهم أوروبا تعوض بعض خسائرها بدعم من البنوك

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عوضت أسهم أوروبا بعض خسائرها، اليوم الخميس، بعد أن بلغت أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة متلقية دعما من البنوك والمرافق في وقت يقيم فيه المستثمرون أحدث البيانات الاقتصادية في أنحاء القارة.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.7 %، بعد تراجعه على مدى يومين متتاليين وملامسته أدنى مستوياته منذ 13 ديسمبر أمس الأربعاء.
وقادت البنوك الانتعاش لتضيف 1.7 % في حين تقدمت المرافق 1.5% .
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