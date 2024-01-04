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أسهم أوروبا تعوض بعض خسائرها بدعم من البنوك

1/4/2024 3:12:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عوضت أسهم أوروبا بعض خسائرها، اليوم الخميس، بعد أن بلغت أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة متلقية دعما من البنوك والمرافق في وقت يقيم فيه المستثمرون أحدث البيانات الاقتصادية في أنحاء القارة.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.7 %، بعد تراجعه على مدى يومين متتاليين وملامسته أدنى مستوياته منذ 13 ديسمبر أمس الأربعاء.
وقادت البنوك الانتعاش لتضيف 1.7 % في حين تقدمت المرافق 1.5% .





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