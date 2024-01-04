تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.. ترقب لإنطلاق بطولة خالد بن حمد لسباق القدرة

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- Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، تنطلق بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لسباق القدرة على مدار يومي الجمعة والسبت بإقامة سلسلة من السباقات الدولية والمحلية والتأهيلية وسباق للأنجال.
وستشهد قرية البحرين الدولية للقدرة يوم غد تنظيم السباقات الدولية التأهيلية لمسافة 120 كم و100 كم، والسباق المحلي لمسافة 100 كم، والسباقات المحلية التأهيلية لمسافة 40 كم و80 كم، وسباق الأنجال المحلي لمسافة 60 كم.
وأقيم الفحص البيطري للجياد المشاركة للسباقات وذلك في قرية القدرة بإشراف لجنتي التحكيم والبيطرة وسط تنظيم مميز من كافة اللجان التي عملت على تسهيل عملية فحص الجياد وترقيمها، إضافة إلى عملية وزن الفرسان.
وتحولت القرية إلى خلية نحل من خلال تواجد عدد كبير جدا من الفرسان والإسطبلات واللجان المختلفة خصوصا أن الفحص البيطري أقيم للسباقات التي ستقام اليوم وهي لمسافة 40 و80 و100 كم وسباق الأنجال لمسافة 60 كم والسباقين الدوليين لمسافة 100 و120 كم.
وأشادت لجنة الحكام بتعاون الفرسان والإسطبلات مع الحكام وحرصهم على اتباع التعليمات وتطبيقها بحذافيرها من أجل سلاسة الفحص.
ويأتي حرص الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بتنظيم سباق الأنجال ليكون امتداد للنجاحات التي شهدتها السباقات الماضية دعما للفئة الصغيرة من الفرسان ليكونوا نواة مستقبل القدرة البحرينية، حيث أن الاتحاد يسير على الرؤية التي وضعها مجلس الإدارة بتأهيل وصقل المواهب ودعمهم من خلال تنظيم هذه السباقات.
ومن المؤمل أن يشهد سباق الأنجال اليوم مشاركة واسعة عطفا على المشاركة المميزة التي شهدتها السباقات الماضية.
وستقام مراحل السباق اليوم على النحو الآتي:
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سباق 40 كم: مرحلة واحدة للون الأحمر لمسافة 40 كم.
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سباق 80 كم: المرحلة الأولى (لون أحمر) لمسافة 40 كم، المرحلتين الثانية والثالثة (لون أصفر) لمسافة 20 كم لكل مرحلة.
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سباق 100 كم: المرحلة الأولى (لون أحمر) لمسافة 40 كم، المرحلة الثانية (لون أزرق) لمسافة 30 كم، المرحلة الثالثة (لون أخضر) لمسافة 30 كم.
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سباق 120 كم: المرحلة الأولى (لون أحمر) لمسافة 40 كم، المرحلة الثانية (لون أزرق) لمسافة 30 كم، المرحلة الثالثة (لون أخضر) لمسافة 30 كم، المرحلة الرابعة (لون أصفر) لمسافة 20كم.
وأكد عدد من المشاركين في سباقات الغد أن الفرق والاسطبلات لديها العديد من الأهداف لتحقيقها في السباقات، مشيرين إلى أن السباقات ستكون قوية اليوم.
فارس فريق فيكتوريوس محمد خالد الرويعي أكد أن الجاهزية اكتملت من خلال حصص تدريبية متعددة في الأيام الماضية، وقال: "سنشارك في عدة سباقات اليوم، ولدينا أهداف عديدة سنعمل على تحقيقها، وسيكون هدفنا المحافظة على الصدارة التي حققها الفريق في سباق العام الماضي والتي تكللت بتحقيق عدة أهداف"، وأضاف "أعتقد أن سباق 120 كم الدولي سيكون مفتوحا في المنافسة والجميع سيسعى للصدارة ولكننا سندخل بقوة من أجل تحقيق أهدافنا".
أما المدرب في فريق KHK رائد محمود فأشار إلى أن السباقات الدولية والمحلية التأهيلية تعتبر مهمة جدا في ظل أنها مؤهلة لبطولات قادمة، مشيرا إلى أن الفريق سيكون حاضرا اليوم في السباق الدولي لمسافة 120 كم عبر تواجد عدة فرسان لديهم امكانيات عالية وقادرين على تحقيق الهدف الرئيسي، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.
وقال الفارس زهير محمد من فريق N13 أن المنافسة لن تكون سهلة اليوم ولكن الفرسان سيطبقون تعليمات الأجهزة الفنية، وأضاف "لاشك أن هناك خطط فنية محكمة لابد من السير عليها بشكل جيد، نستهدف اجتياز السباقات بنجاح وأنا على ثقة كبيرة بزملائي الفرسان وأتمنى للجميع التوفيق والنجاح وأتوقع أن تكون السباقات اليوم مثيرة وقوية".
وسيقام بعد غد السبت سباق الاسطبلات الخاصة على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وذلك لمسافة 120 كم.
وسيقام غدا في قرية البحرين الدولية للقدرة الفحص البيطري للجياد المشاركة في سباق الإسطبلات الخاصة.
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