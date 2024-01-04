تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.. ترقب لإنطلاق بطولة خالد بن حمد لسباق القدرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، تنطلق بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لسباق القدرة على مدار يومي الجمعة والسبت بإقامة سلسلة من السباقات الدولية والمحلية والتأهيلية وسباق للأنجال.

وستشهد قرية البحرين الدولية للقدرة يوم غد تنظيم السباقات الدولية التأهيلية لمسافة 120 كم و100 كم، والسباق المحلي لمسافة 100 كم، والسباقات المحلية التأهيلية لمسافة 40 كم و80 كم، وسباق الأنجال المحلي لمسافة 60 كم.

وأقيم الفحص البيطري للجياد المشاركة للسباقات وذلك في قرية القدرة بإشراف لجنتي التحكيم والبيطرة وسط تنظيم مميز من كافة اللجان التي عملت على تسهيل عملية فحص الجياد وترقيمها، إضافة إلى عملية وزن الفرسان.

وتحولت القرية إلى خلية نحل من خلال تواجد عدد كبير جدا من الفرسان والإسطبلات واللجان المختلفة خصوصا أن الفحص البيطري أقيم للسباقات التي ستقام اليوم وهي لمسافة 40 و80 و100 كم وسباق الأنجال لمسافة 60 كم والسباقين الدوليين لمسافة 100 و120 كم.

وأشادت لجنة الحكام بتعاون الفرسان والإسطبلات مع الحكام وحرصهم على اتباع التعليمات وتطبيقها بحذافيرها من أجل سلاسة الفحص.

ويأتي حرص الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بتنظيم سباق الأنجال ليكون امتداد للنجاحات التي شهدتها السباقات الماضية دعما للفئة الصغيرة من الفرسان ليكونوا نواة مستقبل القدرة البحرينية، حيث أن الاتحاد يسير على الرؤية التي وضعها مجلس الإدارة بتأهيل وصقل المواهب ودعمهم من خلال تنظيم هذه السباقات.

ومن المؤمل أن يشهد سباق الأنجال اليوم مشاركة واسعة عطفا على المشاركة المميزة التي شهدتها السباقات الماضية.

وستقام مراحل السباق اليوم على النحو الآتي:

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سباق 40 كم: مرحلة واحدة للون الأحمر لمسافة 40 كم.

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سباق 80 كم: المرحلة الأولى (لون أحمر) لمسافة 40 كم، المرحلتين الثانية والثالثة (لون أصفر) لمسافة 20 كم لكل مرحلة.

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سباق 100 كم: المرحلة الأولى (لون أحمر) لمسافة 40 كم، المرحلة الثانية (لون أزرق) لمسافة 30 كم، المرحلة الثالثة (لون أخضر) لمسافة 30 كم.

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سباق 120 كم: المرحلة الأولى (لون أحمر) لمسافة 40 كم، المرحلة الثانية (لون أزرق) لمسافة 30 كم، المرحلة الثالثة (لون أخضر) لمسافة 30 كم، المرحلة الرابعة (لون أصفر) لمسافة 20كم.

وأكد عدد من المشاركين في سباقات الغد أن الفرق والاسطبلات لديها العديد من الأهداف لتحقيقها في السباقات، مشيرين إلى أن السباقات ستكون قوية اليوم.

فارس فريق فيكتوريوس محمد خالد الرويعي أكد أن الجاهزية اكتملت من خلال حصص تدريبية متعددة في الأيام الماضية، وقال: "سنشارك في عدة سباقات اليوم، ولدينا أهداف عديدة سنعمل على تحقيقها، وسيكون هدفنا المحافظة على الصدارة التي حققها الفريق في سباق العام الماضي والتي تكللت بتحقيق عدة أهداف"، وأضاف "أعتقد أن سباق 120 كم الدولي سيكون مفتوحا في المنافسة والجميع سيسعى للصدارة ولكننا سندخل بقوة من أجل تحقيق أهدافنا".

أما المدرب في فريق KHK رائد محمود فأشار إلى أن السباقات الدولية والمحلية التأهيلية تعتبر مهمة جدا في ظل أنها مؤهلة لبطولات قادمة، مشيرا إلى أن الفريق سيكون حاضرا اليوم في السباق الدولي لمسافة 120 كم عبر تواجد عدة فرسان لديهم امكانيات عالية وقادرين على تحقيق الهدف الرئيسي، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

وقال الفارس زهير محمد من فريق N13 أن المنافسة لن تكون سهلة اليوم ولكن الفرسان سيطبقون تعليمات الأجهزة الفنية، وأضاف "لاشك أن هناك خطط فنية محكمة لابد من السير عليها بشكل جيد، نستهدف اجتياز السباقات بنجاح وأنا على ثقة كبيرة بزملائي الفرسان وأتمنى للجميع التوفيق والنجاح وأتوقع أن تكون السباقات اليوم مثيرة وقوية".

وسيقام بعد غد السبت سباق الاسطبلات الخاصة على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وذلك لمسافة 120 كم.

وسيقام غدا في قرية البحرين الدولية للقدرة الفحص البيطري للجياد المشاركة في سباق الإسطبلات الخاصة.