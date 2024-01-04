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7 اكتشافات طبية باعثة على الأمل

1/4/2024 3:01:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق العلماء حول العالم العديد من الاكتشافات الطبية المثيرة للاهتمام والرائدة العام المنصرم، وبعضها ملحوظ بشكل خاص لتأثيرها المحتمل على الصحة والطب، وأهمها تقديم أول علاج جيني قائم على تقنية «كريسبر» في العالم، والموافقة على أول دواء يبطئ مرض الزهايمر، وإنتاج صغار فئران سليمة دون بويضة من فأرة أنثى، ورسم جميع الروابط في دماغ حشرة، وكشف سر ظهور الشعر الرمادي «الشيب»، واكتشاف قدرة البكتيريا على نشر الخلايا السرطانية بقوة أكبر، والذكاء الاصطناعي يحدد الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان البنكرياس، هذا وفق رصد مجلة «ناشيونال جيوغرافيك».

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