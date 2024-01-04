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دار الشعر بمراكش تنظم الدورة السابعة من «تجارب شعرية»

1/4/2024 3:01:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنظم دار الشعر بمراكش، اليوم الجمعة بمقر الدار (الكائن بالمركز الثقافي الداوديات)، الدورة السابعة لـ «تجارب شعرية»، الفقرة التي تحتفي بتجارب شعرية من شجرة الشعر المغربي الوارفة، ضمن احتفاء خاص يشهد تقديم مداخلات نقدية وشهادات وقراءات شعرية وعرض فني تشكيلي حي.

فقرة تجارب شعرية، والتي سبق لها أن استقصت تجارب الشعراء: (محمد بنطلحة، أحمد بلحاج آيت وارهام، مليكة العاصمي، محمد الشيخي، مبارك الراجي، سليمة أمرز، وجمال أماش)، تعود اليوم إلى تأمل مسار الشاعر والناقد نبيل منصر، المتوج السنة الماضية بجائزة «فرناندو دالميدا العالمية للشعر» 2023، التي يمنحها مهرجان «الأنهار الثالثة» بكندا، والذي يشكل أحد الوجوه الشعرية المغربية التي أسهمت في ترسيخ أفق القصيدة المغربية الحديثة، ابتداء من ثمانينيات القرن الماضي.

ويشارك في برنامج «تجارب شعرية»، الناقد والباحث الدكتور خالد بلقاسم، إلى جانب الناقدة الباحثة نهيلة عربان والباحث والمترجم كمال التومي. ويسعى هذا اللقاء استقصاء معالم تجربة الشاعر والناقد نبيل منصر وتحديد سماتها وأسئلتها. فيما يشرف الفنان داود مكاوي على رسم لوحة حية، ضمن فعاليات اللقاء، وهي الفقرة الفنية المصاحبة التي أطلقتها الدار منذ التأسيس (2017) مع الحروفي والفنان لحسن الفرسيوي.


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