266 ألف زائر استمتعوا بأجواء مهرجان أم الإمارات

استقطب مهرجان أم الإمارات في دورته الأكبر على الإطلاق، ما يزيد على 266,000 زائر، استمتعوا بأجمل لحظات الترفيه العائلي، والعروض الفنية والأنشطة الإبداعية والحفلات الحية، على مدار 34 يوماً، خلال الفترة من 8 - 31 ديسمبر في كورنيش أبوظبي، فيما استقبل زواره للمرة الأولى في الظفرة من 22 - 26 نوفمبر، وفي العين، من 29 نوفمبر إلى 3 ديسمبر.



وشهد المهرجان 493 عرضاً لكوكبة من الفنانين العالميين، بالإضافة إلى جولات الكرنفالات النابضة بالحماس، والتجارب الفنية الآسرة، وأنشطة الأطفال الشائقة، وأكثر من 62 من المطاعم ومفاهيم الطهي المفعمة بأشهى النكهات من الإمارات والعالم. وتواصل الزخم والمرح دون توقف حتى ليلة رأس السنة الجديدة، التي اختتمت فعاليات الحدث بباقة من الاحتفالات المذهلة، رسمت سماء كورنيش أبوظبي بألوان البهجة والسعادة.

ضمّ مهرجان أم الإمارات في كورنيش أبوظبي، حفلات تألق فيها نجوم الأغنية والموسيقى العربية والعالمية، ومن بينهم نانسي عجرم، و«دي جي أصيل»، ورامي صبري، وبلاك آيد بيز، ورشا رزق، وكايروكي، والفرعي، فيما قدم النجمان تامر حسني وسيف نبيل في ليلة رأس السنة، عرضاً لا ينُسى، أمتع عشاق الموسيقى من كل الأعمار.

ومنح المهرجان زواره فرصة تذوق أشهى النكهات من مطابخ مختلفة جديدة من شتى أنحاء العالم. وأضاء الحدث كورنيش أبوظبي بالبهجة وأفضل فنون الترفيه، بدءاً من جولات الكرنفالات، وصولاً إلى التجارب التفاعلية والألعاب الواقعية وألعاب الواقع المعزز. ووفر المهرجان منصة مثالية لإطلاق الإصدار الرسمي مونوبولي أبوظبي، بالتعاون مع حياكم في أبوظبي، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، حيث رحب بالزوار لاختبار مهاراتهم في الاستثمار، والمنافسة على لوحة لعب بالحجم الطبيعي، أخذتهم في جولة لاكتشاف أبوظبي، وتجاربها الثقافية والترفيهية المُلهمة في كل صفقة.

وقدّم المهرجان لزوّاره 273 ساعة من الترفيه المتواصل على مدى 34 يوماً، بما في ذلك 51 نشاطاً جديداً كُليّاً من حول العالم، بالإضافة إلى ما يزيد على 62 من المطاعم وأكشاك المأكولات والمشروبات المحليّة والعالميّة، ومن بينها مفاهيم مأكولات الشارع والحلويات، مثل مطعم «ماذر فليبر» للبرجر، ومقره المملكة المتحدة، ومطعم البيتزا الأصيل «باد بويز بيتزا سوسايتي»، ومخبز «كروس تاون»، الحائز على جوائز، وخبراء المثلجّات «ميلك تراين».

ووفر المهرجان أيضاً مساحة البيع بالتجزئة «بو تيك»، التي ضمت أكثر من 40 علامة محلية وإقليمية. وحظي الزوار بفرصة استكشاف مجموعة من عروض الأزياء من إبداع عدد من المصممين الصاعدين، والتي تنوعت من الأزياء الراقية إلى الأكسسوارات العصرية.

علاوة على ذلك، شكّل المهرجان الوجهة المثالية لاستقبال العام الجديد، وصناعة ذكريات لا تُنسى من أفضل مكان لمشاهدة عروض.



