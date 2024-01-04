هاشيك يعود لتدريب منتخب التشيك قبل بطولة أوروبا 2024



تعاقد منتخب التشيك مع المدرب إيفان هاشيك لفترة ثانية اليوم الخميس لقيادة الفريق في بطولة أوروبا لكرة القدم في وقت لاحق هذا العام.

وسيتولى هاشيك (60 عاما)، قائد منتخب تشيكوسلوفاكيا السابق، المسؤولية خلفا لياروسلاف شيلهافي الذي قاد التشيك للتأهل للبطولة المقررة في ألمانيا.

واستقال شيلهافي بعد انتقادات بشأن بعض عروض الفريق في التصفيات.

وقاد هاشيك، الذي ارتدى شارة قيادة تشيكوسلوفاكيا خلال مسيرتها إلى دور الثمانية في كأس العالم 1990، فريق سبارتا براج للفوز بلقب الدوري مرتين كمدرب وقضى فترة قصيرة مع المنتخب الوطني في 2009.

وقال هاشيك في مؤتمر صحفي "إنه لشرف عظيم أن أقود المنتخب التشيكي لأنه قمة مسيرة أي مدرب". ووقع لاعب وسط سبارتا براج السابق، الذي قضى معظم مسيرته التدريبية في الخارج منها فترات في الشرق الأوسط وأفريقيا، عقدا حتى نهاية تصفيات كأس العالم 2026.

وسعت التشيك أيضا إلى تعيين قائد المنتخب الوطني السابق بافل نيدفيد كمدير فني لكن أسطورة يوفنتوس الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2003 قال في تصريحات لوسائل إعلام إنه رفض هذا العرض لأنه يقضي معظم وقته خارج البلاد.

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