سلة مصر تتوج بطلاً للعرب

توج المنتخب المصري بطلاً للنسخة 25 لمنتخبات السلة العربية بعد فوزه على نظيره الليبي بفارق 25 نقطة 87-62 في المباراة النهائية بمجمع الصالات باستاد القاهرة، وهو اللقب الـ 13 لمنتخب مصر بالبطولة.

انتهى النصف الأول من المباراة النهائية لصالح مصر 39 - 38،

انهار الدفاع الليبي بعد ذلك بفضل الاختراقات المتتالية والرميات الثلاثية التي وصلت إلى 11 رمية من 36 محاولة من خارج القوس وسط مساندة وفرحة الجمهور المصري.

واحتل منتخب الإمارات المركز الرابع بعد خسارته أمام نظيره التونسي 66 -73 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ولعبت الخبرة دورها في ترجيح كفة التوانسة خاصة في الدقائق الثلاث الأخيرة.

وعلى صعيد نجوم البطولة فاز اللاعب المصري يوسف شحاته بجائزة هداف الرمية الثلاثية،وكريستيان من منتخب الإمارات بجائزة الهداف،وعمر عبادة من تونس بجائزة أحسن لاعب.

وقام الدكتور أشرف البيجرمي ممثل وزير الشباب والرياضة المصري، والدكتور مجدي أبو فريخة نائب رئيس الاتحاد العربي رئيس الاتحاد المصري بتكريم المنتخب المصري الفريق البطل بالكأس والميداليات الذهبية بينما قام بتتويج المنتخب الليبي الفائز بالمركز الثاني بالميداليات الفضية كل من عبدالرحمن المسعد نائب رئيس الاتحاد العربي، وعلي البنزرتي نائب رئيس الاتحاد العربي رئيس الجامعة التونسية،وسلم الميداليات البرونزية للمنتخب التونسي كل من حسن يوسف نائب رئيس الاتحاد السوداني عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي ورحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحادين العربي والمصري بينما كرم العميد عبدالله شلبي أمين عام الاتحاد العربي حكام البطولة.

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