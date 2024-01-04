بن مسحار: نسعى لترجمة الثقة الغالية إلى نجاحات

رفع أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، على الدعم والتشجيع المستمر لأبناء الدولة والذي انعكس إيجاباً على مختلف شرائح المجتمع والقطاع الرياضي.

وأشاد أحمد سعيد بن مسحار بالمتابعة المستمرة والتوجيهات السديدة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي أسهمت في ترسيخ النهضة والتطور والإنجازات على كافة الأصعدة والدفع بمنظومة العمل في إمارة دبي وتحفيز الدوائر والمؤسسات والأفراد للوصول إلى أعلى المراتب في كافة المجالات ومن بينها القطاع الرياضي الذي حقق الكثير ووضع إمارة دبي في المراتب الأولى كأفضل الوجهات في المنطقة والشرق الأوسط والعالم

وأعرب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن سعادته وأعضاء مجلس الإدارة بالثقة الغالية من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، مثمناً قرار سموه رقم (1) لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ليتوّلى مسؤولية إدارة العمل في النادي لمدة 4 سنوات جديدة تبدأ في 2024 تحت مظلة مجلس دبي الرياضي ووفق قرار حوكمة الأندية الرياضية في دبي.

وقال أحمد سعيد بن مسحار، القرار يمثل تكليفاً وتجديداً لثقة غالية للاستمرار في تأدية المهام الموكلة في مسيرة العمل الرياضي داخل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، المؤسسة العريقة والعملاقة في القطاع البحري، مبيناً أن الثقة الغالية ستترجم إلى نجاحات في الفترة المقبلة مع فريق العمل والأخوة الأعضاء كل من سيف جمعه السويدي، نائب الرئيس، وخالد خميس بن دسمال، وخالد علي البلوشي، ومحمد عبدالله حارب المدير التنفيذي للنادي من أجل مواصلة مسيرة التميز عالمياً وقارياً وإقليمياً.

ووجه رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة السابقين ممن عملوا بإخلاص وتفان خلال الدورة الماضية وتركوا بصمات أسهمت في التطوير ومواصلة مسيرة الإنجازات للنادي الكبير متمنياً التوفيق للجميع في مجلس الإدارة والوحدات التنظيمية وفرق العمل في النادي خلال الفترة المقبلة.

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