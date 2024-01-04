فضيحة إبستين وميول بيل كلينتون.. هل تنعش نظريات المؤامرة المؤيدة لترامب بشأن انحطاط نخبة واشنطن؟

كشفت محكمة أمريكية أسماء 200 من كبار الشخصيات تم حذفها سابقاً من وثائق دعوى قضائية تتعلق بصديقة رجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين الذي "انتحر" في السجن عام 2019 أثناء التحضير لمحاكمته بتهمة الاتجار بالبشر واستغلال القاصرات.

ومن بين أبرز الأسماء الواردة في الوثائق، الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، والرئيس السابق دونالد ترامب. فما هي صلة الرئيسين السابقين بـ "فضيحة إبستين"؟

بيل كلينتون.. والشابات

ظهر اسم الرئيس الأميركي الأسبق، بيل كلينتون، في الوثائق أكثر من 50 مرة، لكن بحسب شبكة "إيه بي سي" الأمريكية. ولم تورد الوثائق وقائع تدين كلينتون سوى أنه كان على معرفة شخصية وثيقة بإبستين، وهو ما نفاه متحدث باسم كلينتون، إلا أن شهادة ضحية في القضية تدعى جوانا سيوبيرغ، تصدرت "التريند" الإخباري الأمريكي اليوم، فقد زعمت أن حواراً دار بينها وبين إبستين خلال عام 2016، لفت فيه الأخير إلى إعجاب كلينتون بـ"الشابات الصغيرات".

لكن العبارة ذاتها لا ترقى إلى إدانة، بحسب قانونيين، لأن الشهادة لا تحدد "الصغيرات" هل المقصود بهن القاصرات أم نساء أصغر عمراً نسبياً.

ومن شأن هذه الجملة القصيرة الواردة في الشهادة أن تعمق نظريات المؤامرة التي يتداولها الجمهوريون على المستوى الشعبي، وتحديداً أنصار دونالد ترامب، بخصوص الفساد الأخلاقي لـ"نخبة واشنطن".

وفي تصريح لشبكة "سي إن إن" الأميركية، أكد متحدث باسم كلينتون أنه مر نحو "20 عاما على آخر تواصل بين كلينتون وإبستين".

والتقطت صورة لكلينتون مع إبستين، لكن ممثلو الرئيس الأسبق أشاروا إلى أن التواصل بينهما انقطع منذ عام 2005، قبل ظهور تلك الاتهامات الجنائية.

هل تنعش نظريات المؤامرة؟

وأشارت الدعوى التي رفعتها الضحية فيرجينيا جيوفري عام 2015، إلى مزاعم بأنها التقت بيل كلينتون في جزيرة ليتل سانت جيمس المملوكة لإبستين.

تعد قضية "جيفري إبستين" من بين أخطر "نظريات" المؤامرة السياسية المتداولة في أوساط أنصار الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، وظهرت بقوة خلال السباق الرئاسي بين جو بايدن ودنالد ترامب ضمن نظرية كبرى صيغت تحت اسم "كانون" أو "كيو آنون" (QANON)، وملخصها أن دونالد ترامب يحارب "دولة عميقة" مكونة من متحرشين بأطفال وتجار أعضاء بشرية ومنحرفين وآكلي لحوم بشر ضمن نخبة واشنطن، ويسيطرون على العالم.

قنبلة موقوتة

وكان الكشف عن هذه اللائحة منتظرا منذ أن أمرت به القاضية في المحكمة الفدرالية في مانهاتن لوريتا بريسكا في 18 ديسمبر، وهي وثيقة كان لها أثر قنبلة موقوتة في العاصمة المالية الأميركية حين نشرها القضاء في 19 ديسمبر.

ويأتي هذا التحرك القضائي في إطار دعوى تشهير مرفوعة من الأميركية فرجينيا جوفري على إبستين وعشيقته وشريكته السابقة غيلاين ماكسويل التي حُكِم عليها عام 2022 بالسجن 20 عاماً.

وتعود دعوى التشهير التي قدمتها فرجينيا جوفري ماكسويل إلى عام 2016 وتمت تسويتها في العام التالي.

لكنّ صحيفة "ميامي هيرالد" رفعت لاحقاً دعوى مدنية للاطلاع على الملف وإجراء تحقيق استقصائي عن شبكة إبستين الذي أوقف عام 2019.

وعلّلَ القضاء الأميركي الكشف عن الأسماء، ومن بينها شخصيات سبق لوسائل الإعلام الأميركية أن تناولتها، بأن من السهل معرفة هوية بعض الأشخاص من خلال المقابلات التي نشرت في الأعوام الأخيرة.

دونالد ترامب في الوثائق

في حالة دونالد ترامب، تم ذكره في الوثائق على انه كان يعرف إبستين لكن لم يتم ذكر أي سلوك ضار أو إجرامي محتمل.

وأشارت الوثائق إلى أن إبستين ادعى ذات مرة أنه كان يتصل بترامب عندما كان لا بد من إعادة توجيه مروحيته إلى أتلانتيك سيتي لأنها لم تتمكن من الهبوط في نيويورك. لكن في المجمل لا يوجد في الوثائق ما يدين ترامب أخلاقياً.

إبستين وماكسويل.. سلسلة إدانات

وكان إبستين والمتهمة في الدعوى الحالية غيلاين ماكسويل مرتبطين عاطفياً في مطلع تسعينات القرن العشرين قبل أن ينشأ بينهما تعاون مهني وتواطؤ في جرائمهما الجنسية طوال نحو 30 عاماً.

وأدينت ماكسويل (61 عاماً) التي تحمل الجنسيات البريطانية والفرنسية والأميركية وتُعدّ من الوجوه البارزة لمجتمع المشاهير، في نيويورك في ديسمبر 2021 بتهمة الاتجار الجنسي بقاصرات لحساب إبستين، وحُكم عليها في يونيو 2022 بالسجن 20 عاماً.

أما إبستين الذي كان رجل أعمال في القطاع المالي وصاحب نفوذ واسع تمتد شبكة علاقاته الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة وخارجها، فاتُهم بالاعتداء جنسياً على قاصرات واغتصابهن، وانتحر في سجنه في نيويورك في 10 أغسطس 2019 مما أدى إلى سقوط دعوى الحق العام عليه.

الأمير أندرو ومايكل جاكسون

وفي شق منفصل من هذا الملف ذي البعد العالمي، تتهم فيرجينيا جوفري البالغة حاليا 40 عاما، الأمير البريطاني أندرو بالاعتداء عليها ثلاث مرات سنة 2001 حين كانت في سن السابعة عشرة، في لندن ونيويورك وجزر فيرجن البريطانية. وهي أكدت أنها التقته عن طريق إبستين.

غير أن الأمير البالغ 62 عاما، لطالما نفى الاتهامات الموجهة له. لكنه توصل إلى اتفاق بالتراضي مع جوفري في 15 فبراير 2022 قضى بأن يدفع لها 13 مليون دولار بحسب صحيفة "ديلي تلغراف"، ما جنّبه محاكمة أمام القضاء المدني في نيويورك كانت لتشكّل إحراجاً كبيراً للعائلة الملكية البريطانية.

من بين الأسماء الشهيرة أيضًا التي كشفتها الوثائق، نجم الغناء الراحل مايكل جاكسون، حيث قالت إحدى الشهود في القضية، بحسب الوثائق، أنها التقت المغني في منزل إبستين.

ونقل موقع أكسيوس، أن المغني "طلب منها أن تمنحه جلسة تدليك"، لكنها رفضت القيام بذلك.









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