أطفال غزة الذين بترت أطرافهم يواجهون المزيد من المخاطر بسبب نقص الرعاية

تمزقت الساق اليسرى بالكامل تقريبا لنور البالغة من العمر 11 عاما حين تعرض منزلها في جباليا بغزة لانفجار في أكتوبر. والآن قد تضطر أيضا لبتر ساقها اليمنى المدعومة بقضيب معدني ثقيل وأربعة براغ مثبتة في العظم.

وقالت من سريرها في المستشفى وهي تحدق في جهاز التثبيت الثقيل "بتوجعني كتير وبدي أطلع على الإمارات أعالج رجلي قبل ما يبتروها التانية، أنا أخاف ليبتروها".

وأضافت "أنا كنت ألعب وأجري، وكنت مبسوطة بحياتي لكن الآن فقدت رجلي وصارت حياتي بشعة وحزينة... باتمنى أني أركب طرف" اصطناعي.

وقالت السلطات الإسرائيلية في وقت سابق إنها تعمل على تقليص الأضرار التي تلحق بالمدنيين. وأشارت وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى ما أسمته استراتيجية حماس المتمثلة في "استغلال المباني المدنية لأغراض إرهابية" لكنها لم تقدم أي تعليق محدد عن الأطفال مبتوري الأطراف.

ويقول الأطباء وعمال الإغاثة إن النظام الطبي المنهار في غزة غير مؤهل لتوفير رعاية المتابعة الدقيقة التي يحتاج إليها الأطفال لإنقاذ عظامهم التي بترت أجزاء منها وما زالت في طور النمو. وقالت منظمة الصحة العالمية إنه لا يعمل من المسعفين إلا 30 بالمئة من عددهم قبل النزاع بسبب القتل والاعتقال والتهجير.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن أكثر من 1000 طفل أجريت لهم جراحات بتر السيقان، وخضع بعضهم لأكثر من جراحة أو لبتر كلتا الساقين، بحلول نهاية نوفمبر، في صراع تقول السلطات الصحية في غزة إن نحو ربع الإصابات فيه طالت الأطفال.

ويقول الأطباء إن الافتقار إلى النظافة ونقص العقاقير يؤدي إلى مضاعفات وبتر في إصابات موجودة ربما لا يمكن النجاة منها.

وصرح الطبيب البريطاني كريس هوك المتخصص في طب الطوارئ الذي يعمل لدى منظمة أطباء بلا حدود وعاد من غزة في أواخر ديسمبر "عدد من الأطراف كان تم إنقاذها فيما يبدو، ستتطلب البتر. وعدد من (الأشخاص) الذين بترت أطرافهم والأطراف التي نعتقد أنه تم إنقاذها قد يموتون بسبب العواقب طويلة الأمد".

الذباب والتقيح

لا يستطيع طاقم المستشفى الأوروبي في غزة الذي تتلقى فيه نور العلاج والذي يعمل بثلاثة أضعاف طاقته توفير الطرف الجديد الذي تحلم به.

ويقول العاملون إنه حتى مسكنات الألم التي تساعد مبتوري الأطراف الذين يعانون من آلام مزمنة بدأت تتناقص. وكان الذباب يطن في أنحاء الجناح حين زاره صحفي من رويترز.

وقالت الممرضة وفاء حمدان "والله باحاول قدر المستطاع إني اخفف عنهم وأمارس دوري كممرضة، لكنهم طبعا بيعانوا معاناة نفسية شديدة يشعرون بالنقص وبالآلام الحادة. وطبعا مش متوافر كمان الأدوية اللي هي مسكنة مش متوفرة بكثرة، نعاني من نقص فيها وهم يحتاجون إلى توافر هذه الأدوية بشكل دائم".

وتقول السلطات الصحية في غزة إن المركز الرئيسي للأطراف الاصطناعية في القطاع، وهو مستشفى حمد الذي تموله قطر في مدينة غزة، أُغلق منذ أسابيع بعد أن قصفته إسرائيل.

ولم ترد وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على الفور على طلب للتعليق بشأن مستشفى حمد.

ويقول خبراء إن الأطفال الذين تعرضوا لعمليات بتر بسبب الحرب سيحتاجون إلى ما يصل إلى اثنتي عشرة عملية جراحية لأطرافهم حتى مرحلة البلوغ لأن العظام تستمر في النمو.

وقال مسعفون إنه حتى قبل الصراع كان هناك نقص في جراحي الأوعية الدموية والتجميل. وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن أكثر من 300 من العاملين في مجال الرعاية الصحية قتلوا منذئذ.

لكن نور التي قد تظل ساقها اليمنى سليمة، هي أوفر حظا من بعض الأطفال الذين بترت أطرافهم بسرعة بسبب ضيق الوقت أو الافتقار للخبرة الطبية، وأحيانا دون تخدير.

وقال شون كيسي، منسق فرق الطوارئ الطبية بمنظمة الصحة العالمية "للأسف، كثير منها غير ضروري حقا".

وفي أحيان أخرى، يكون البتر هو الخيار الوحيد لأن الأطفال المصابين يصلون إلى المستشفى بعد أيام من الإصابة.

وقال جيمس إلدر، المتحدث باسم يونيسف، إنه رأى طفلا بدأت ساقه اليسرى المصابة تتقيح لأن السبل تقطعت به في حافلة لأكثر من ثلاثة أيام بسبب التأخير عند نقطة تفتيش عسكرية.

وقالت وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم إجراء تحقيق ميداني لاستخلاص الدروس على الفور من الحادث وسيتم إجراء مزيد من التحقيقات.

"لا أحد يأتي لرؤيتهم"

ولا يوجد إحصاء رسمي لدى السلطات الصحية في غزة لكن أطباء وعمال إغاثة يقولون إن رقم يونيسف البالغ 1000 حالة يمثل رقما دقيقا للشهرين الأولين من الصراع لكن من المرجح أنه تم تجاوزه بكثير منذئذ، مما يجعل معدلات بتر الأطراف في غزة مرتفعة استثنائيا مقارنة بالصراعات والكوارث الأخرى.

وفي أوكرانيا، حيث ضربت الصواريخ أيضا أبراجا سكنية خلال الحرب، هناك 30 حالة معروفة لأطفال مبتوري الأطراف، وفقا لمكتب أمين المظالم.

وقال الجراح البريطاني الفلسطيني غسان أبو ستة إنه أجرى ست جراحات بتر في غزة في ليلة واحدة. وذات مرة، اضطر إلى إعادة فتح فخذ طفل بعد البتر لتطهيره من الصديد.

وتحدث البريطاني كريس هوك، من منظمة أطباء بلا حدود، عن كثيرين كانت جروحهم أصيبت بعدوى عندما عادوا إلى العيادات لتغيير الضمادات في رفح.

وقالت ميريانا سبولياريتش، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنها لا تستطيع أن تنسى صور الأطفال، ومعظمهم من الأيتام، وقد بترت أطرافهم في عنابر المستشفيات بعد زيارتها لغزة في ديسمبر.

وأضافت "علاوة على الجروح التي ترونها ونقص مسكنات الألم، فإنهم يرقدون هناك ولا يأتي أحد لرؤيتهم".

وقالت جيما كونيل، عاملة الإغاثة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه في بعض الحالات، كما هو حال طفلة يتيمة في غزة تبلغ من العمر 10 سنوات وتدعى ريتاج، كان لا بد من إعادة بتر ساقها اليمنى من منطقة أعلى، تحت الركبة مباشرة، بعد إصابة الجرح بالعدوى.

وتظهر الطفلة في صورة وهي جالسة مقطبة الجبين على كرسي متحرك في مستشفى تنتشر القاذورات على أرضه. وقالت كونيل "أعتقد أن ما رأيته ينفطر له قلب أي إنسان".





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