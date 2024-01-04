الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد بارز بجماعة الجهاد الإسلامي بشمال غزة

أعلنت قوات الدفاع الإسرائيلية وجهاز المخابرات الداخلية/ شين بيت/ اليوم الخمس مقتل ممدوح بن لولو، أحد قادة العمليات العسكرية بجماعة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في شمال غزة في غارة نفذها الجيش الإسرائيلي.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت في موقعها على الانترنت/ واي نت/ اليوم عن قوات الدفاع الإسرائيلية قولها:" كان(ممدوح) شخصية محورية في جماعة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، حيث قاد الكثير من الهجمات على إسرائيل قبل وخلال الحرب الدائرة".





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