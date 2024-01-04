الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد بارز بجماعة الجهاد الإسلامي بشمال غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت قوات الدفاع الإسرائيلية وجهاز المخابرات الداخلية/ شين بيت/ اليوم الخمس مقتل ممدوح بن لولو، أحد قادة العمليات العسكرية بجماعة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في شمال غزة في غارة نفذها الجيش الإسرائيلي.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت في موقعها على الانترنت/ واي نت/ اليوم عن قوات الدفاع الإسرائيلية قولها:" كان(ممدوح) شخصية محورية في جماعة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، حيث قاد الكثير من الهجمات على إسرائيل قبل وخلال الحرب الدائرة".
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN04012024000110011019ID1107686190
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.