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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد بارز بجماعة الجهاد الإسلامي بشمال غزة

1/4/2024 3:01:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت قوات الدفاع الإسرائيلية وجهاز المخابرات الداخلية/ شين بيت/ اليوم الخمس مقتل ممدوح بن لولو، أحد قادة العمليات العسكرية بجماعة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في شمال غزة في غارة نفذها الجيش الإسرائيلي.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت في موقعها على الانترنت/ واي نت/ اليوم عن قوات الدفاع الإسرائيلية قولها:" كان(ممدوح) شخصية محورية في جماعة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، حيث قاد الكثير من الهجمات على إسرائيل قبل وخلال الحرب الدائرة".


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