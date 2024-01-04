عاصفة ثلجية تتسبب في فوضى مرورية في الدنمارك والسويد

ذكرت وكالتا الأنباء الدنماركية والسويدية أن آلاف الأشخاص علقوا في سياراتهم صباح اليوم الخميس، جراء عاصفة ثلجية في الدنمارك والسويد.

وفي الدنمارك، امتد ازدحام مروري على الطريق السريع "ايه 45" حول آرهوس وراندرز لمسافة 30 كيلومترا في بعض الأوقات، بحسب وكالة الأنباء الدنماركية ريتزاو. وتوقف الكثير من السيارات لأكثر من 20 ساعة.

وكان التكدس المروري نتيجة لتحطم شاحنة أمس الأربعاء. وبحلول صباح اليوم الخميس، انخفض التكدس المروري لكيلومترات قليلة. ودعت الشرطة الدنماركية السائقين في المنطقة لمغادرة سياراتهم المركونة جراء الأحوال الجوية السيئة.

وألغيت خدمات القطارات في أجزاء من البلاد منذ أمس الأربعاء، جراء عاصفة ثلجية. وبدأت القطارات في العمل مجددا اعتبارا من وقت الغداء اليوم الخميس، رغم بعض التأخيرات.

وفي جنوب السويد، علقت أكثر من ألف سيارة وشاحنة في الثلج على الطريق السريع "ايه 22" بين هوربي وكريستيانستاد اليوم الخميس، بحسب وكالة أنباء "تي تي". ووفقا لإدارة النقل السويدية فأنه من المتوقع إعادة فتح الطريق السريع غدا الجمعة.

وفي حين أن عمال الإنقاذ أخرجوا السيارات من البداية من الثلوج، فأنهم بدأوا في إخراج الأشخاص من الشاحنات والسيارات في وقت متأخر من الصباح.





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