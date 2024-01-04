إسرائيل تعلن مقتل عدد من أعضاء حماس في شبكة أنفاق في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل عددا من أعضاء حركة حماس في شبكة أنفاق في جنوب قطاع غزة.

قال الجيش إنه تم تدمير شبكة أنفاق يبلغ طولها عدة مئات من الأمتار، كما تم بشكل كبير تقليص القدرات القتالية والقيادة والسيطرة لحركة حماس في المنطقة المحيطة بمدينة خانيونس. ولم يتسن في البداية التحقق من صحة هذه المعلومات بشكل مستقل.

وأكد العقيد ميكي شارفيت أنه تم قتل 20 ممن يُشتبه في أنهم عناصر مسلحة لحركة حماس في نفق واحد فقط. ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عنه قوله إن المنطقة بأكملها تقريبا تشكل بنية تحتية عسكرية.

وتتعرض إسرائيل لضغوط دولية شديدة بسبب مقتل العديد من المدنيين في حرب غزة والدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية المدنية. ووفقا للسلطات الصحية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، فإن أكثر من 22400 شخص قد لقوا حتفهم حتى الآن وأصيب أكثر من 57600 آخرين.

وسيتعين على إسرائيل، اعتبارا من يوم الخميس من الأسبوع المقبل، الرد على استجواب بشأن عمليتها العسكرية أمام محكمة العدل الدولية لأول مرة. وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية. ومن المقرر عقد جلسات الاستماع الأولية في 11 و12 يناير.





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