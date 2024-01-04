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أحمد بن محمد يحضر أفراح بالرقراقي والسويدي في دبي

1/4/2024 3:01:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم حفل الاستقبال الذي أقامه سالم راشد سعيد بالرقراقي، لزفاف نجله راشد على كريمة راشد خلفان الغويص السويدي.

وهنّأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.


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