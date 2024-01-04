أحمد بن محمد يحضر أفراح بالرقراقي والسويدي في دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم حفل الاستقبال الذي أقامه سالم راشد سعيد بالرقراقي، لزفاف نجله راشد على كريمة راشد خلفان الغويص السويدي.
وهنّأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.
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