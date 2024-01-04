مجمع القرآن الكريم وجامعة محمد بن زايد يبحثان تعزيز التعاون العلمي



بحث الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس مجمع القرآن الكريم في الشارقة، مع الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، سبل تعزيز وتطوير أوجه التعاون البحثي والعلمي، وتبادل الخبرات والدراسات في علوم القرآن الكريم.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور خليفة مصبح الطنيجي، بحضور عبدالله خلف الحوسني الأمين العام للمجمع، والدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، يرافقه الدكتورة ماريا الهطالي، مدير إدارة الدعم البحثي، ومحمد العزيزي مدير إدارة المكتبات، وأحمد الحميري، مدير إدارة تطوير الأعمال، وراشد المنهالي رئيس وحدة البرتوكول في الجامعة.

ورحب الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي بمدير الجامعة ومرافقيه، وقدم لهم شرحاً مفصلاً عن المجمع ومشروعاته العلمية والبحثية، ومن أبرزها موسوعة التفسير البلاغي، وموسوعة مناهج الإقراء، مؤكداً على أهمية الدراسات والأبحاث العلمية في القرآن الكريم وعلومه التي يوليها المجمع كل الاهتمام، ويضعها في مقدمة أولوياته.



شراكة

كما أعرب خليفة الطنيجي عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية بين المجمع وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، مثنياً على الدور الرائد الذي تقوم به الجامعة في المجالات الأكاديمية والبحثية والعلمية، التي تسهم في تعزيز الشراكة البحثية، وإقامة الندوات العلمية، وتبادل الخبرات مع المجمع.



من جانبه، أكد الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، تعزيز التعاون العلمي مع مجمع القرآن الكريم، وتطوير أوجه التعاون الأكاديمي والبحثي، وتبادل الخبرات بين الجانبين، مضيفاً أن المجمع صرح علمي وديني كبير يرعاه صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ويضم المجمع بين دفتيه الكثير من الكنوز القرآنية، ومخطوطات ومقتنيات نادرة، وأعلام القرآن الكريم، إضافة إلى مشروعاته العلمية وأبرزها موسوعة التفسير البلاغي.

صرح علمي

وقال: يعد المجمع صرحاً ثقافياً وعلمياً للقرآن الكريم؛ إذ إنه يشرح تاريخه، وما يحتويه من قيم وأخلاق وتسامح ومحبة.

واصطحب الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، الدكتور خليفة مبارك الظاهري ومرافقيه في جولة داخل أروقة المجمع، أطلعه خلالها على مشروعاته العلمية والبحثية القائمة؛ ومقرأة الشارقة الإلكترونية العالمية، وقسم الأسانيد، وكيفية الحصول على السند المتصل، كما استمع إلى شرح حول استوديوهات المجمع المسموعة والمرئية، والمكتبة العلمية، وعرّج وفد الجامعة، خلال الزيارة، على متاحف المجمع، واطلعوا على ما تضمه من مخطوطات ومعروضات نادرة، تسرد تاريخ القرآن الكريم وعلومه.





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