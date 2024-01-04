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إعادة تشكيل شركة نادي الشارقة لكرة القدم

1/4/2024 3:01:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر نادي الشارقة الرياضي اليوم قرارا بإعادة تشكيل شركة نادي الشارقة لكرة القدم .

و بموجب القرار يتولى عبدالله محمد العجلة عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي منصب رئيس شركة نادي الشارقة لكرة القدم و محمد علي جابر الحمادي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الشؤون القانونية ..منصب نائب رئيس شركة كرة القدم و عمران محمد الجسمي منصب عضو شركة كرة القدم والمشرف على الفريق الأول و حسن أحمد الحمادي عضو شركة كرة القدم المشرف على الفريق الرديف والمراحل السنية و جاسم محمد الدوخي عضو شركة كرة القدم المشرف على الأكاديمية و إبراهيم سيف بن غافان عضو شركة كرة القدم ومديرالاحتراف و الدكتور مشعل عبد الوهاب القواضي عضو شركة كرة القدم رئيس اللجنة الفنية.

و وجه النادي إدارة شركة كرة القدم بسرعة الاجتماع لإعادة تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور مشعل عبدالوهاب حتى تستطيع ان تباشر مهامها والتي يأتي من ضمنها التخطيط والتنسيق مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم بخصوص الإنتدابات واختيار اللاعبين ووضع الخطط الاستراتيجية بعيدة وقصيرة المدى فيما يخص الجوانب الفنية ورفعها للشركة ومجلس إدارة النادي للنقاش حولها واعتمادها كما ستقرر الشركة في اجتماعها الأول تكملة أي هياكل مطلوبة والبدء في العمل لاستغلال فترة التوقف في معالجة أي معوق يواجه الفريق.

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