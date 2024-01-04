طلبت ابنتها اللعب على هاتفها .. فكانت النهاية مفجعة

حادثة مروعة وقعت في وقت متأخر من مساء الأربعاء في منطقة فريد آباد القديمة، عندما أقدمت سيدة شابة تبلغ من العمر 27 عامًا، على التخلص من حياتها بعد نقاش حاد مع ابنتها البالغة من العمر 8 سنوات بسبب هاتف محمول محمول.

وذكرت وكالة الأنباء PTI أن الأم الشابة، التي كانت تعيش مع والديها طوال السنوات الثماني الماضية بعد انفصالها عن زوجها، عُثر عليها معلقة في سقف غرفتها، وفقا لموقع news9live.

وبدأت تفاصيل المأساة عندما تلقى والد الضحية، مكالمة مؤلمة من زوجته، تحثه على الإسراع إلى المنزل، وعند وصوله وجد غرفة ابنته مغلقة من الداخل، ورغم الطرقات المتكررة، لم تستجب الشابة، وعندها قرر الأهل كسر الباب ليصدم الجميع من هول المفاجأة حيث كان جسد الشابة معلقًا بخطاف في السقف.

وبحسب إفادة الأب للشرطة، فإن ابنته كانت تلعب على هاتفها المحمول عندما أصرت ابنتها البالغة من العمر 8 سنوات على مشاركتها اللعب، فشعرت بالإحباط، ومن ثم أغلقت هاتفها بغضب، ضربت طفلتها ودخلت غرفتها حيث وقع الحادث المأساوي.



