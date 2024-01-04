طلبت ابنتها اللعب على هاتفها .. فكانت النهاية مفجعة

(MENAFN
- Al-Bayan)
حادثة مروعة وقعت في وقت متأخر من مساء الأربعاء في منطقة فريد آباد القديمة، عندما أقدمت سيدة شابة تبلغ من العمر 27 عامًا، على التخلص من حياتها بعد نقاش حاد مع ابنتها البالغة من العمر 8 سنوات بسبب هاتف محمول محمول.
وذكرت وكالة الأنباء PTI أن الأم الشابة، التي كانت تعيش مع والديها طوال السنوات الثماني الماضية بعد انفصالها عن زوجها، عُثر عليها معلقة في سقف غرفتها، وفقا لموقع news9live.
وبدأت تفاصيل المأساة عندما تلقى والد الضحية، مكالمة مؤلمة من زوجته، تحثه على الإسراع إلى المنزل، وعند وصوله وجد غرفة ابنته مغلقة من الداخل، ورغم الطرقات المتكررة، لم تستجب الشابة، وعندها قرر الأهل كسر الباب ليصدم الجميع من هول المفاجأة حيث كان جسد الشابة معلقًا بخطاف في السقف.
وبحسب إفادة الأب للشرطة، فإن ابنته كانت تلعب على هاتفها المحمول عندما أصرت ابنتها البالغة من العمر 8 سنوات على مشاركتها اللعب، فشعرت بالإحباط، ومن ثم أغلقت هاتفها بغضب، ضربت طفلتها ودخلت غرفتها حيث وقع الحادث المأساوي.
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