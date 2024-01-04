البحرين ترحب بنجاح الوساطة الإماراتية في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

أعربت مملكة البحرين عن ترحيبها بنجاح جهود وساطة دولة الإمارات في تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، معبرة عن تقديرها للمبادرات الدبلوماسية الإماراتية لحل النزاعات بالطرق السلمية، وتخفيف تداعياتها الإنسانية.

وذكرت وكالة أنباء البحرين «بنا» أن وزارة الخارجية أعربت عن ترحيب المملكة بنجاح جهود وساطة دولة الإمارات العربية المتحدة في تبادل أسرى الحرب بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، معبرة عن تقديرها للمبادرات الدبلوماسية الإماراتية لحل النزاعات بالطرق السلمية، وتخفيف تداعياتها الإنسانية.

وأكدت وزارة الخارجية دعم البحرين للجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي شامل ودائم لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا عن طريق الحوار والمفاوضات، بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ونجحت وساطة إماراتية،أول من أمس، في إنجاز صفقة تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، تم بموجبها عودة 248 جندياً إلى روسيا، مقابل استعادة أوكرانيا أكثر من 230 أسيراً.

وهذه الوساطة ليست الأولى من نوعها، على مسار الأزمة، فسبق أن نجحت وساطة إماراتية خلال فبراي الماضي في إنجاز صفقة تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، تم بموجبها عودة 63 أسير حرب «من الفئة الحساسة» إلى روسيا، مقابل استعادة أوكرانيا 116 أسيراً.

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