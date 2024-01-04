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رئيس البرلمان العربي يثمن نجاح الوساطة الإماراتية في تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا

1/4/2024 3:01:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ثمن معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، نجاح جهود وساطة دولة الإمارات العربية المتحدة في تبادل أسرى الحرب بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا.

وأشاد العسومي بالدبلوماسية الإماراتية الرائدة وبدور دولة الإمارات التي تعمل دائما من أجل السلام الذي يحقق طموحات وتطلعات الشعوب.

وأكد دعم البرلمان العربي للجهود الدولية الرامية التي من شأنها حفظ أمن واستقرار المنطقة بما يتسق مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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