رئيس البرلمان العربي يثمن نجاح الوساطة الإماراتية في تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
ثمن معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، نجاح جهود وساطة دولة الإمارات العربية المتحدة في تبادل أسرى الحرب بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا.
وأشاد العسومي بالدبلوماسية الإماراتية الرائدة وبدور دولة الإمارات التي تعمل دائما من أجل السلام الذي يحقق طموحات وتطلعات الشعوب.
وأكد دعم البرلمان العربي للجهود الدولية الرامية التي من شأنها حفظ أمن واستقرار المنطقة بما يتسق مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.
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