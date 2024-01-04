«وول ستريت» تحاول فك حصار أسهم «التكنولوجيا».. وتقرير الوظائف أفضل من المتوقع

تحاول الأسهم الأمريكية الإفلات من الحصار المفروض عليها من شركات التكنولوجيا لليوم الخامس على التوالي، والبحث عن المسار الصحيح، بعد أن أشار تقرير وظائف القطاع الخاص الذي جاء أقوى من المتوقع إلى قوة سوق العمل، مما هدأ من التوقعات بشأن مدى قرب تخفيضات أسعار الفائدة.

وتباين أداء المؤشرات الرئيسية ، وخلال التداولات، استقر ستاندرد اند بورز 500 بارتفاع 3.27 نقاط بنا يعادل 0.07%، في حين انخفض المؤشر ناسداك المجمع 47.98 نقطة أو 0.31، بينما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 51.2 نقطة أو 0.18 بالمئة.

وانخفضت أسهم أبل بنسبة 1.38% مع تخفيض تصنيف عملاق التكنولوجيا من قبل بايبر ساندلر بعد يومين من خفض باركليز تصنيفه لعملاق التكنولوجيا، ليعمق جراحه متراجعاً بأكثر من 4 % هذا الأسبوع، كما تراجع سهم انتل بنسبة 2%.

وارتفع سهم مايكروسوفت بنسبة 0.50% بعدما أعلن عن إضافة زر الذكاء الاصطناعي إلى لوحات المفاتيح.

وتراجع عدد الأمريكيين، الذين قدموا طلبات جديدة، للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي بصورة أكبر من المتوقعة، ما يشير إلى استمرار تماسك أوضاع سوق العمل إلى حد كبير.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة انخفضت 18 ألف طلب إلى 202 ألف طلب، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في 30 ديسمبر.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يسجل عدد الطلبات 216 ألف طلب في الأسبوع الماضي.