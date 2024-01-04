Friday, 05 January 2024 12:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«وول ستريت» تحاول فك حصار أسهم «التكنولوجيا».. وتقرير الوظائف أفضل من المتوقع

1/4/2024 3:00:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحاول الأسهم الأمريكية الإفلات من الحصار المفروض عليها من شركات التكنولوجيا لليوم الخامس على التوالي، والبحث عن المسار الصحيح، بعد أن أشار تقرير وظائف القطاع الخاص الذي جاء أقوى من المتوقع إلى قوة سوق العمل، مما هدأ من التوقعات بشأن مدى قرب تخفيضات أسعار الفائدة.

وتباين أداء المؤشرات الرئيسية ، وخلال التداولات، استقر ستاندرد اند بورز 500 بارتفاع 3.27 نقاط بنا يعادل 0.07%، في حين انخفض المؤشر ناسداك المجمع 47.98 نقطة أو 0.31، بينما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 51.2 نقطة أو 0.18 بالمئة.

وانخفضت أسهم أبل بنسبة 1.38% مع تخفيض تصنيف عملاق التكنولوجيا من قبل بايبر ساندلر بعد يومين من خفض باركليز تصنيفه لعملاق التكنولوجيا، ليعمق جراحه متراجعاً بأكثر من 4 % هذا الأسبوع، كما تراجع سهم انتل بنسبة 2%.

وارتفع سهم مايكروسوفت بنسبة 0.50% بعدما أعلن عن إضافة زر الذكاء الاصطناعي إلى لوحات المفاتيح.

وتراجع عدد الأمريكيين، الذين قدموا طلبات جديدة، للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي بصورة أكبر من المتوقعة، ما يشير إلى استمرار تماسك أوضاع سوق العمل إلى حد كبير.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة انخفضت 18 ألف طلب إلى 202 ألف طلب، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في 30 ديسمبر.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يسجل عدد الطلبات 216 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

MENAFN04012024000110011019ID1107686179

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث