بنكا «الأهلي» و«مصر» يطرحان شهادات بعائد 27% سنوياً و23.5 شهرياً

(MENAFN
- Al-Bayan)
قرر أكبر بنكان حكوميان في مصر طرح شهادات ادخار بعائد %23.5 سنوياً يصرف شهرياً، ويصل إلى 27% حال صرف العائد سنوياً، لاستيعاب السيولة من السوق بعد انتهاء آجال الشهادات التي تم طرحها خلال العام الماضي.
وقال البنك الأهلي المصري: إن البنك سيطرح شهادة بسعر فائدة 23.5% يصرف شهرياً و27% يصرف سنوياً لمدة عام بدءاً من غداً.
من جانبه قال بنك مصر إنه قرر إعادة إصدار الوعاء الادخاري شهادة «طلعت حرب»: وهي شهادة ادخار مدتها سنة بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد 27% سنوياً تصرف بنهاية مدة الشهادة.
وأوضح البنك في بيانه أنه ومن الممكن أن يصرف العائد شهرياً بعائد %23.5 سنوياً، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها للمصريين والأجانب، ويتم احتساب المدة اعتباراً من يوم العمل التالي للشراء.
يأتي ذلك بعد أن طرح بنكا مصر والأهلي مطلع العام الماضي شهادة ادخار بعائد 25%، هو الأكبر منذ 40 عاما، يصرف سنوياً أو 22.5% يُصرف شهرياً، بهدف سحب السيولة من الأسواق لمجابهة التضخم.
تأتي خطوة أكبر بنكين حكوميين في مصر تزامناً مع انتهاء أجل الشهادات التي إصدارها العام الماضي، لاستيعاب السيولة الناجمة عن شهادات العام الماضي.
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