بنكا «الأهلي» و«مصر» يطرحان شهادات بعائد 27% سنوياً و23.5 شهرياً

قرر أكبر بنكان حكوميان في مصر طرح شهادات ادخار بعائد %23.5 سنوياً يصرف شهرياً، ويصل إلى 27% حال صرف العائد سنوياً، لاستيعاب السيولة من السوق بعد انتهاء آجال الشهادات التي تم طرحها خلال العام الماضي.

وقال البنك الأهلي المصري: إن البنك سيطرح شهادة بسعر فائدة 23.5% يصرف شهرياً و27% يصرف سنوياً لمدة عام بدءاً من غداً.

من جانبه قال بنك مصر إنه قرر إعادة إصدار الوعاء الادخاري شهادة «طلعت حرب»: وهي شهادة ادخار مدتها سنة بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد 27% سنوياً تصرف بنهاية مدة الشهادة.

وأوضح البنك في بيانه أنه ومن الممكن أن يصرف العائد شهرياً بعائد %23.5 سنوياً، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها للمصريين والأجانب، ويتم احتساب المدة اعتباراً من يوم العمل التالي للشراء.

يأتي ذلك بعد أن طرح بنكا مصر والأهلي مطلع العام الماضي شهادة ادخار بعائد 25%، هو الأكبر منذ 40 عاما، يصرف سنوياً أو 22.5% يُصرف شهرياً، بهدف سحب السيولة من الأسواق لمجابهة التضخم.

تأتي خطوة أكبر بنكين حكوميين في مصر تزامناً مع انتهاء أجل الشهادات التي إصدارها العام الماضي، لاستيعاب السيولة الناجمة عن شهادات العام الماضي.



