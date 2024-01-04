رئيس الدولة يستقبل رئيس مجلس الشيوخ في تركمانستان

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم ، فخامة قربان قولي بردي محمدوف رئيس مجلس الشيوخ " أبو الأمة " في جمهورية تركمانستان الصديقة.

ورحب سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ بالضيف وتبادلا التهاني بمناسبة العام الجديد .. معربين عن تمنياتهما للبلدين وشعبيهما دوام التقديم والازدهار.

ونقل رئيس مجلس الشيوخ التركماني إلى سموه تحيات فخامة سردار قربان قولي بردي محمدوف رئيس تركمانستان وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار..فيما حمله سموه أطيب تحياته وتمنياته إلى فخامة رئيس تركمانستان.

كما بحث سموه وفخامة قربان قولي بردي محمدوف.. علاقات الصداقة والتعاون المشترك في مختلف الجوانب التنموية والاستثمارية والاقتصادية بجانب الطاقة المتجددة والأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية وغيرها من المجالات الحيوية التي تتسق مع أولويات البلدين في دفع عجلة التنمية المستدامة والتقدم.

وأكد الجانبان في هذا السياق اعتزازهما بالعلاقات المتميزة والمتنامية التي تجمع البلدين والحرص المشترك على توسيع آفاقها في مختلف المجالات بما يعزز مصالحهما المتبادلة.. وأثنى سموه على الدور الهام الذي قام به قربان قولي بردي محمدوف في تعزيز علاقات البلدين وازدهارها.

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها .

حضر اللقاء..سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعدد من كبار المسؤولين.



