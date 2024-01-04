«عدد من الضحايا» بإطلاق نار في مدرسة ثانوية في ولاية آيوا الأمريكية

أسفر إطلاق نار وقع الخميس في مدرسة ثانوية في ولاية آيوا الأمريكية عن سقوط "عدد من الضحايا جرّاء الأعيرة النارية"، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، مضيفة أن الحادثة انتهت لكن من دون تأكيد سقوط قتلى.

وقال قائد شرطة مقاطعة دالاس في الغرب الأوسط الأمريكي آدم إنفانتي للصحافيين بعد إطلاق النار الذي وقع في مدرسة "بيري" الثانوية "لم يتضح حتى الآن العدد الدقيق للجرحى ومدى خطورة (الإصابات)، لكننا نعمل على التحقق من ذلك حاليا. لا يوجد خطر إضافي على العامة".



