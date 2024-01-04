البيت الأبيض: روسيا تستخدم صواريخ كورية شمالية في أوكرانيا

قال البيت الأبيض اليوم "الخميس"، استنادا إلى معلومات مخابرات رفعت عنها السرية مؤخرا، إن كوريا الشمالية زودت روسيا في الآونة الأخيرة بصواريخ باليستية وقاذفات لتستخدمها في حربها على أوكرانيا.

وذكر جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين أن واشنطن ستثير هذا التطور في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

ووصف كيربي نقل كوريا الشمالية أسلحة إلى روسيا بأنه "تصعيد كبير ومقلق" وقال إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات إضافية على من يسهلون صفقات الأسلحة هذه.

وأضاف كيربي "تشير معلوماتنا إلى أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية زوّدت روسيا مؤخرا بقاذفات صواريخ باليستية وعدة صواريخ باليستية"، مستخدما الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

وتابع أنه خلال الأيام القليلة الماضية "أطلقت القوات الروسية على الأقل أحد الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية صوب أوكرانيا"، مضيفا أن الصاروخ سقط فيما يبدو في منطقة مفتوحة.

وأضاف كيربي أن إيران لم ترسل صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى روسيا، لكن واشنطن تعتقد أن موسكو تعتزم شراء أنظمة صواريخ من طهران.

وتعتمد موسكو إلى حد كبير على إيران في التزود بطائرات مسيرة وأسلحة أخرى لتستخدمها في حربها على أوكرانيا.

وتشن روسيا مؤخرا بعضا من أعنف الهجمات على أوكرانيا منذ اندلاع الحرب قبل عامين تقريبا. وذكرت كييف "الثلاثاء" أن روسيا أطلقت أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة هجومية من طُرُز مختلفة على مدن في أنحاء أوكرانيا منذ يوم الجمعة.



