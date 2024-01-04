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وزير الداخلية يزور البابا تواضروس لتهنئته بعيد الميلاد

1/4/2024 2:46:41 PM
(MENAFN- Youm7) زار اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية بالعباسية لتقديم التهنئة لقداسته وجميع المواطنين المسيحيين بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأعرب عن أصدق تهانيه وكامل هيئة الشرطة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكداً على أن تلك المناسبة نستلهم منها مشاعر السلام والمحبة، كما أشاد الوزير بالدور الوطنى المُشرف للكنيسة المصرية والذى ظل على مدار العصور مثالاً يحتذى به فى إعلاء قيم التسامح والإخاء بين كافة أبناء الوطن، وأنها كانت دائماً فى مقدمة الصفوف للمحافظة على وحدة النسيج الوطنى.

من جانبه، أشاد قداسة البابا تواضروس الثانى بالجهود والتضحيات التى يبذلها رجال الشرطة فى مواجهة التحديات، مؤكداً على تكاتف ومساندة أبناء الشعب لأجهزته الأمنية فى أداء مهامها من أجل تحقيق الأمن والإستقرار بكافة ربوع الوطن.
وزير الداخلية والبابا

وزير الداخلية يهنئ البابا








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