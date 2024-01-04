خبير علاقات دولية: حكومة إسرائيل رفضت مقترح وزير دفاعها لعدم تضمنه تهجير الفلسطينيين

MENAFN - Youm7) أكد أحمد شديد خبير العلاقات الدولية، أن ملف التهجير القسرى للفلسطينيين قائم على شقين الأول متعلق بالضفة الغربية محط أنظار المشروع الصهيوني والقدس، ثم قطاع غزة لما يشكله من تهديد بفعل الديمجرافية، حيث إنه يعيش ما يقرب من 2 مليون ونصف إنسان في القطاع.

وأضاف خبير العلاقات الدولية، في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أن خطط وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن ما بعد الحرب قوبل بالرفض من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وأوضح أحمد شديد، أن وزير الدفاع الإسرائيلي طرح مبادرة أشبه بخطة لم يعتمدها الاحتلال تتضمن عدة بنود أسقط وزير الدفاع الإسرائيلى التهجير من هذه الخطة وبالتالي تم رفضها، وهاجمها وزير المالية الإسرائيلي.

وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن وزير المالية الإسرائيلي يريد استبدال خطة قائمة على التهجير أولا وفتح المساحة مفتوحة للأجهزة الأمنية الإسرائيلية وإعادة الاستعمار الإسرائيلى لغزة.







