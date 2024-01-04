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فصائل عراقية: استهدفنا قاعدة أمريكية فى مخيم الركبان بسوريا

1/4/2024 2:46:38 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت فصائل عراقية استهدفها قاعدة أمريكية في مخيم الركبان بسوريا بواسطة المسيرات، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.








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