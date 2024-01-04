فصائل عراقية: استهدفنا قاعدة أمريكية فى مخيم الركبان بسوريا

فصائل عراقية: استهدفنا قاعدة أمريكية فى مخيم الركبان بسوريا
التاريخ
1/4/2024 2:46:38 PM
(MENAFN
- Youm7) أعلنت فصائل عراقية استهدفها قاعدة أمريكية في مخيم الركبان بسوريا بواسطة المسيرات، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.
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