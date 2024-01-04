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وزير شؤون المجالس النيابية يزور الكاتدرائية المرقسية للتهنئة بعيد الميلاد

1/4/2024 2:46:35 PM
(MENAFN- Youm7) توجه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية اليوم الخميس، إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد .

وخلال اللقاء أعرب الوزير عن تهنئته لقداسة البابا وجميع الأخوة المسيحيين شركاء الوطن داعيًا المولي عز وجل أن يعيده على قداسته والأخوة المسيحيين ومصرنا الحبيبة بالخير والسلام.

وأكد على أن وحدة النسيج المصري الفريد والتآلف القوي والأصيل بين الشعب تاريخي ومشهود عبر العصور،
وعلى مكانة الكنيسة المصرية وتاريخها بين كنائس العالم، ودورها الوطني والاجتماعي والإنساني.

وأشار إلى مدى تقديره لقداسة البابا تواضروس الثاني كشخصية مصرية معروفة بمواقفها الوطنية المشرفة، وحريصة على نشر ثقافة التسامح والمحبة والتماسك والترابط بين أبناء الوطن، داعيًا الله أن يحفظ مصر شعبًا وأرضًا وقيادة تحت راية السلام والأمان والرخاء، في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.







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