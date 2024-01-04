الأنبا باخوم: عدد اليوم السابع عن عيد الميلاد تعبير عن المحبة والأخوة والتضامن

الأنبا باخوم: عدد اليوم السابع عن عيد الميلاد تعبير عن المحبة والأخوة والتضامن
التاريخ
1/4/2024 2:46:35 PM
(MENAFN
- Youm7) علق الأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية على ملف عيد الميلاد بجريدة اليوم السابع، قائلا: "اهتمام واضح ومحبة وأخوة صدور عدد خاص من جريدة اليوم السابع فيما يخص أعياد الميلاد المجيدة، والتي تمتد من 25 ديسمبر إلى يوم 7 يناير".
وذكر الأنبا باخوم في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن عدد ملف عيد الميلاد المجيد ما هو إلا تعبير عن مدى المحبة والأخوة والتضامن بين كل أطراف وأنسجة الشعب المصرى، مضيفا: "وتبقى مصر الحبيبة بها رئتان إسلامية ومسيحية تتنفس بها وتنمو من أجل النمو والازدهار".
وتناول ملف عيد الميلاد بجريدة اليوم السابع تاريخ الكنيسة وباباوات الكنيسة الـ 118 وأجراس الكنيسة والزى الكهنوتى فى الأعياد والمناسبات والمواقف التاريخية لباباوات الكنيسة والكرازة المرقسية، وأقباط المهجر والرهبنة هدية مصر للعالم وتاريخ الطوائف المسيحية فى مصر وشهادات من قساوسة وشمامسة حول عيد الميلاد المجيد.
MENAFN04012024000132011024ID1107686115
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.