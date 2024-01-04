Friday, 05 January 2024 12:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأنبا باخوم: عدد اليوم السابع عن عيد الميلاد تعبير عن المحبة والأخوة والتضامن

1/4/2024 2:46:35 PM
(MENAFN- Youm7) علق الأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية على ملف عيد الميلاد بجريدة اليوم السابع، قائلا: "اهتمام واضح ومحبة وأخوة صدور عدد خاص من جريدة اليوم السابع فيما يخص أعياد الميلاد المجيدة، والتي تمتد من 25 ديسمبر إلى يوم 7 يناير".



وذكر الأنبا باخوم في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن عدد ملف عيد الميلاد المجيد ما هو إلا تعبير عن مدى المحبة والأخوة والتضامن بين كل أطراف وأنسجة الشعب المصرى، مضيفا: "وتبقى مصر الحبيبة بها رئتان إسلامية ومسيحية تتنفس بها وتنمو من أجل النمو والازدهار".



وتناول ملف عيد الميلاد بجريدة اليوم السابع تاريخ الكنيسة وباباوات الكنيسة الـ 118 وأجراس الكنيسة والزى الكهنوتى فى الأعياد والمناسبات والمواقف التاريخية لباباوات الكنيسة والكرازة المرقسية، وأقباط المهجر والرهبنة هدية مصر للعالم وتاريخ الطوائف المسيحية فى مصر وشهادات من قساوسة وشمامسة حول عيد الميلاد المجيد.












MENAFN04012024000132011024ID1107686115

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث