Friday, 05 January 2024 12:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جحيم بالأسلحة المحرمة دوليا فى غزة.. غدا في اليوم السابع

1/4/2024 2:46:31 PM
(MENAFN- Youm7) ينشر اليوم السابع في عدد الغد من النسخة المطبوعة مجموعة من
التغطيات الهامة على رأسها الاعتداءات الوحشية من الاحتلال الإسرائلى تجاه الفلسطينيين تحت عنوان:" جرائم الاحتلال فى غزة.. جحيم بالأسلحة المحرمة دوليا.. "اليوم السابع" تكشف: قوات الاحتلال تستخدم مواد أقوى من النار تأكل الجلد وتُذيب اللحم وتخترق العظام وتحرق الأطفال أحياء.







- إشادة كنسية بعدد "اليوم السابع" عن عيد الميلاد المجيد.. البابا تواضروس الثانى: إضافة للمعرفة.. الدكتور أندريه زكى: إلمام متميز بالشأن القبطى.. الأنبا باخوم: تعبير عن مدى المحبة والأخوة.. والمطران منير حنا: غنى بالمعلومات وشامل الفن والسياسة والدين


- الحوار الوطنى يدخل مرحلة جديدة.. توسيع النقاش حول القضايا المؤجلة



- الرئيس السيسى يستقبل وفد الشيوخ الأمريكى.. ويؤكد: ضرورة بدء مسار جاد بإجماع دولى للتسوية العادلة للقضية الفلسطينية.. الجانبان يشددان على الرفض القاطع ألية محاوالت لتهجير الفلسطينين


- جنة الاستغاثات الطبية تستجيب لأكثر من 11 ألف طلب خلال 2023



- كشف جديد بـ "سقارة".. مقبرة من عصر الأسرة الثانية وعدد من الدفنات


- 16.6% انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى أكتوبر الماضى



- فرص من ذهب للاستثمار السياحى بشمال سيناء


- أول تقرير لصندوق مصر السيادى عن خطته الاستثمارية أمام البرلمان



- منتخب مصر يواصل تدريباته.. وفيتوريا يضع خطة ودية تنزانيا


- عودة تصوير الأفلام الأجنبية على الأراضى المصرية



- رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد


- وزير الخارجية يجدد التأكيد على موقف مصر الرافض للتهجير



- الحوار الوطنى يدخل مرحلة جديدة.. وتوسيع دوائر النقاشات حول القضايا المؤجلة


- مصلحة دمغ المصوغات: سعر الذهب المحلى غير عادل ونوصى بعدم الشراء






























MENAFN04012024000132011024ID1107686114

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث