جحيم بالأسلحة المحرمة دوليا فى غزة.. غدا في اليوم السابع

(MENAFN
- Youm7) ينشر اليوم السابع في عدد الغد من النسخة المطبوعة مجموعة من
التغطيات الهامة على رأسها الاعتداءات الوحشية من الاحتلال الإسرائلى تجاه الفلسطينيين تحت عنوان:" جرائم الاحتلال فى غزة.. جحيم بالأسلحة المحرمة دوليا.. "اليوم السابع" تكشف: قوات الاحتلال تستخدم مواد أقوى من النار تأكل الجلد وتُذيب اللحم وتخترق العظام وتحرق الأطفال أحياء.
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