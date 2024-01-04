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القس رفعت فكرى عن عدد اليوم السابع بمناسبة عيد الميلاد: يدعم ملف المواطنة

1/4/2024 2:46:31 PM
(MENAFN- Youm7) قال القس رفعت فكرى أمين عام مشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط إن ملف اليوم السابع عن عيد الميلاد المجيد به جهد كبير مبذول، وهو ملف شامل مقالات وتحقيقات ومعلومات كنسية هامة جداً، بالإضافة إلى حوار خاص مع قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مقدما الشكر لـ"اليوم السابع" على اهتمامه بالعيد وعلى تنوع المقالات والموضوعات بالجريدة.



وأوضح في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عدد عيد الميلاد تأكيد على المواطنة وتدعيم للمساواة لمشاركتها المسيحيين بعيدهم وأفراحهم وهذا شيء متميز ويحسب للجريدة، مقدما التحية والشكر لكل من شارك فى الملف وأعده وأخرجه.



وتناول ملف عيد الميلاد بجريدة اليوم السابع تاريخ الكنيسة وباباوات الكنيسة الـ 118 وأجراس الكنيسة والزى الكهنوتى فى الأعياد والمناسبات والمواقف التاريخية لباباوات الكنيسة والكرازة المرقسية وأقباط المهجر والرهبنة هدية مصر للعالم وتاريخ الطوائف المسيحية فى مصر وشهادات من قساوسة وشمامسة حول عيد الميلاد المجيد.












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