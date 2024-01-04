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الفاينانشيال تايمز تستبعد إقدام بنوك أوروبا المركزية على خفض أسعار الفائدة قريبًا

1/4/2024 2:46:26 PM
(MENAFN- Youm7) قالت "الفاينانشيال تايمز"، فى تقرير لها، إن إقدام بنوك أوروبا المركزية على إجراء خفض للفائدة المصرفية خلال العام 2024، بات مرهونًا بمدى التراجع فى معدلات التضخم فيها، ونقلت عن مسئولين فى البنك المركزى الأوروبى توقعهم ألا يتم خفض الفائدة المصرفية فى أوروبا قبل انتهاء الربع الأول من العام 2024.

وكانت معدلات التضخم قد تراجعت فى الأسواق الأوروبية إلى نسبة 2.4 % فى نوفمبر الماضي، مبتعدة عن ذروة ارتفاع التضخم فى أوروبا والذى كان بنسبة 10 % فى نوفمبر من العام 2022، وبرغم ذلك يرى خبراء المركزى الأوروبى أن هدف الوصول بالتضخم فى الأسواق الأوروبية إلى 2 % لا يزال بعيد المنال ولا يبرر فى الوقت الراهن الإقدام على أى إجراءات لخفض الفائدة المصرفية قريبًا.


وتوقعت الفاينانشيال تايمز استنادًا إلى آراء خبراء مال وصرافة أوروبيين أن يكسر التضخم فى الأسواق الأوروبية حاجز 2 % انخفاضًا مع نهاية العام 2024 أو ربما مطلع العام 2025، وبعدها سيكون الطريق مفتوحًا أمام متخذى القرار فى بنوك أوروبا المركزية بخفض الفائدة.







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