مجلس الأمن الدولى يُدين الهجوم الإرهابى فى إيران

MENAFN - Youm7) أدان مجلس الأمن الدولي، بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة كرمان الإيرانية، وشدد على ضرورة محاسبة الجناة.

وقال المجلس ـ في بيان صحفي نشر على موقعه الإلكتروني، اليوم/الخميس/ ـ : "أدان أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع في مدينة كرمان، بجمهورية إيران الإسلامية، في 3 يناير، وأدى هذا العمل الإرهابي المُشين إلى خسارة فادحة لحياة أكثر من 100 شخص، من بينهم أطفال ونساء، وإصابة 211 آخرين، بعضهم في حالة حرجة".



وأعرب أعضاء المجلس عن عميق تعاطفهم وتعازيهم لأسر الضحايا وحكومة جمهورية إيران الإسلامية، وتمنوا الشفاء العاجل والكامل للمصابين، مؤكدين من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان.



وشدد أعضاء المجلس على ضرورة محاسبة مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية المشينة وتقديمهم إلى العدالة، وحثوا جميع الدول، وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بنشاط مع حكومة جمهورية إيران الإسلامية، فضلاً عن جميع السلطات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد.



