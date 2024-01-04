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إعلام إسرائيلى نقلا عن جالانت: إسرائيل لن تدير الحياة المدنية بقطاع غزة بعد الحرب

1/4/2024 2:46:26 PM
(MENAFN- Youm7) قالت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن وزير الحرب الاسرائيلى يواف جالانت: "إسرائيل لن تدير الحياة المدنية في قطاع غزة بعد الحرب وستسيطر عليه أمنيا، مشيرا إلى تشكيل قوة عمل متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية وعربية تتولى إعادة تأهيل غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على
قطاع غزة
منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.







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