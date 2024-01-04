مقاتلات الناتو الاعتراضية تصدت لـ350 محاولة اختراق جوى روسية خلال العام 2023

MENAFN - Youm7) كشفت القيادة العسكرية لحلف شمال الأطلسى أن القوات الجوية للحلف نفذت 350 عملية اعتراض ناجحة لمقاتلات روسية حاولت اختراق أجواء الدول الأعضاء فى الحلف على مدار العام 2023 فى أجواء منطقة بحر البلطيق.

وأشارت القيادة العسكرية للحلف -فى تقريرها السنوى عن أدائها للعام 2023- إلى أن ذلك تم بفضل المظلة الجوية الدائمة التى تتولى تأمين وحراسة أجواء دول القوس الشرقى للحلف على مدار الساعة لصد أية محاولات اختراق جوى للطائرات المعادية.

وقالت القيادة العسكرية للحلف إن المظلة الجوية المشار إليها تتصدى بصورة مباشرة للعدائيات الجوية المفاجئة دونما الحاجة إلى التنسيق والاتصال بوحدات المراقبة الجوية.



وأشار الناطق باسم الناتو دايلان وايت، إلى أن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية يمثل التهديد الأمنى الأكبر الذى يواجه الحلف لكنها برغم ذلك حفزت قادة دول الحلف على إيلاء اهتمام تمويلى أكبر بتطوير نظم الدفاع الجوى والاستطلاع والكشف المبكر عن العدائيات وذلك من واقع خبرة الحرب الروسية الاوكرانية، وهو ما يبرر قرارات الحلف بنشر مقاتلات متطورة بصورة أكبر على الأراضى الرومانية لا سيما بعد هجوم المقاتلات الروسية على خطوط أنابيب الغاز الغاطسة فى بحر البلطيق فى أكتوبر الماضي.





تجدر الإشارة إلى أن حلف شمال الأطلسى نفذ خلال العام 2023 أكبر مناورات جوية تدريبية متقدمة شاركت فيها 250 من أحدث مقاتلات الترسانة الجوية لدول الحلف وحملت عنوان "حماة السماء 2023".