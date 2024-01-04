بلينكن : جولة دبلوماسية بشأن الوضع في غزة والحث على حماية حياة المدنيين وتوصيل المساعدات

MENAFN - Youm7) قال وزير الخارجية الامريكى انتوتى بلينكن سأواصل الحث على حماية حياة المدنيين وضمان توصيل المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى غزة، مشيرا إلى انه سيعود إلى المنطقة للمشاركة في جولة دبلوماسية بشأن الوضع في القطاع، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على

قطاع غزة

منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.