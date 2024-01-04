منتخب اليد يفوز على هولندا 30-28 فى بطولة الدورى الذهبى بالدنمارك

(MENAFN
- Youm7) فاز منتخب مصر لكرة اليد على نظيره الهولندى بنتيجة 30/28 فى أولى مواجهات الدورى الذهبى المُقام بالدنمارك بمشاركة الفراعنة، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجارى.
ومن المقرر أن يخوض منتخب اليد ثانى مواجهاته بالدورى الذهبى
أمام الدنمارك الخامسة مساء السبت القادم وأخيرا النرويج الأحد 2:30 عصرا.
واستقر المدير الفني الإسباني باستور على ضم على 18 لاعبا، هم: كريم هنداوي ومحمد علي وأحمد هشام سيسه ومازن رضا وعبد الرحمن فيصل وعلي زين وأحمد خيري وسيف الدرع ويحيي الدرع ويحيى خالد ومحسن رمضان ومهاب سعيد ومحمد سند وأكرم يسري وإبراهيم المصري وأحمد عادل ومحمد ممدوح هاشم وخالد وليد.
وتستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير المقبل، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ويتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
ويواجه متصدر المجموعة الثانية "مجموعة مصر" وصيف المجموعة الرابعة "مجموعة تونس"، بينما سيلاقي وصيف المجموعة الثانية متصدر المجموعة الرابعة في ربع نهائي البطولة.
وحال فوز مصر وتونس في الدور ربع النهائي سيلعب المنتخبين في نصف النهائي.
مجموعات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2024:
المجموعة الأولى: كاب فيردي - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - رواندا.
المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل.
المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا.
المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا – كينيا.
MENAFN04012024000132011024ID1107686100
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.