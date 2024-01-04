منتخب اليد يفوز على هولندا 30-28 فى بطولة الدورى الذهبى بالدنمارك

ومن المقرر أن يخوض منتخب اليد ثانى مواجهاته بالدورى الذهبى

أمام الدنمارك الخامسة مساء السبت القادم وأخيرا النرويج الأحد 2:30 عصرا.

واستقر المدير الفني الإسباني باستور على ضم على 18 لاعبا، هم: كريم هنداوي ومحمد علي وأحمد هشام سيسه ومازن رضا وعبد الرحمن فيصل وعلي زين وأحمد خيري وسيف الدرع ويحيي الدرع ويحيى خالد ومحسن رمضان ومهاب سعيد ومحمد سند وأكرم يسري وإبراهيم المصري وأحمد عادل ومحمد ممدوح هاشم وخالد وليد.

وتستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير المقبل، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ويتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويواجه متصدر المجموعة الثانية "مجموعة مصر" وصيف المجموعة الرابعة "مجموعة تونس"، بينما سيلاقي وصيف المجموعة الثانية متصدر المجموعة الرابعة في ربع نهائي البطولة.

وحال فوز مصر وتونس في الدور ربع النهائي سيلعب المنتخبين في نصف النهائي.

مجموعات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2024:

المجموعة الأولى: كاب فيردي - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - رواندا.

المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل.

المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا.

المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا – كينيا.