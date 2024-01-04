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تبدأ من 30 جنيها.. طرح تذاكر مباراة منتخب مصر وتنزانيا وديا

1/4/2024 2:46:22 PM
(MENAFN- Youm7) طرحت شركة تذكرتي تذاكر المباراة الودية بين مصر وتنزانيا، فى إطار استعدادات منتخبنا الوطني للمشاركة في أمم أفريقيا 2023. 2024 التي تنطلق 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.

وتقام المباراة يوم الأحد الموافق 7 يناير على أرضية ملعب استاد القاهرة وتبدأ في السادسة مساءً،
 وتبدأ أسعار التذاكر للمباراة من 30 جنيها، وتصل إلى 75 جنيها، حيث الدرجة الأولى، وأخيرا 250 جنيها لفئة VIP.
وجاءت القائمة النهائية كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى، والدفاع: أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - ياسر ابراهيم- أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى، وفي الوسط: حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين- محمود حمادة، والهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.
ويستهدف منتخب مص الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا العودة مجددًا إلى منصة التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية المقبلة بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة.





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