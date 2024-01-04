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ناصر ماهر ينتظم فى تدريبات مودرن فيوتشر استعدادا لخوض كأس الرابطة

1/4/2024 2:46:22 PM
(MENAFN- Youm7) انتظم ناصر ماهر صانع العاب فريق مودرن فيوتشر في التدريبات الجماعية للفريق استعدادا لخوض مباريات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وكان ناصر ماهر قد غاب عن مباريات الفريق الماضية بسبب العقوبة التي وقعت عليه من قبل إدارة النادى بسبب تأخيره عن رحلة الفريق الى ليبيا لمواجهة الهلال الليبى.

وحقق مودرن فيوتشر المركز الثاني في كأس السوبر المكون من 4 فرق للمرة الأولى، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح في نصف النهائي وخسارة النهائي أمام الأهلي 4-2 في الوقت الإضافي.

وأوقعت قرعة بطولة كأس الرابطة، نادي مودرن فيوتشر بالمجموعة الأولى رفقة الإتحاد السكندري وسموحة وبلدية المحلة، وتم تقسيم الفرق إلى أربعة مجموعات على أن يصعد الأول والثاني إلى دور الثمانية.
ومن المقرر أن يستهل مودرن فيوتشر مشواره بالبطولة بمواجهة نظيره الإتحاد السكندري، على أن يواجه سموحة في المباراة الثانية، وينهي مبارياته بالمجموعة أمام بلدية المحلة، وتنطلق بطولة كأس الرابطة يوم 8 يناير وتنتهي قبل إنتهاء بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة بكوت ديفوار.

ناصر ماهر (2)

ناصر ماهر (1)








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