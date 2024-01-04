ناصر ماهر ينتظم فى تدريبات مودرن فيوتشر استعدادا لخوض كأس الرابطة

وكان ناصر ماهر قد غاب عن مباريات الفريق الماضية بسبب العقوبة التي وقعت عليه من قبل إدارة النادى بسبب تأخيره عن رحلة الفريق الى ليبيا لمواجهة الهلال الليبى.



وحقق مودرن فيوتشر المركز الثاني في كأس السوبر المكون من 4 فرق للمرة الأولى، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح في نصف النهائي وخسارة النهائي أمام الأهلي 4-2 في الوقت الإضافي.

ناصر ماهر (2)ناصر ماهر (1)



