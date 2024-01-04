الصفقة الثانية.. البنك الأهلي يضم مدافع الداخلية لمدة موسمين ونصف

وجاء تعاقد نادى البنك الأهلى مع عبد العزيز السيد لمدة موسمين ونصف، حيث شارك مع فريقه هذا الموسم في 3 مباريات وتمكن من تسجيل هدف وحيد.

ومن جانب آخر، يسعى طارق مصطفى من تجهيز جميع اللاعبين خلال الفترة الحالية لخوض مباريات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة ومنح فرصة لبعضهم للوقوف على مستواهم.

وكانت قرعة بطولة كأس الرابطة أسفرت عن وقوع

فريق البنك الأهلي

فى المجموعة الرابعة التى تضم المصرى، المقاولون، والجونة.

وجاءت مباريات فريق البنك الأهلي على النحو التالي:

- الجولة الأولى

الجونة × البنك الأهلي حيث تقام المباراة يوم الأربعاء 10 يناير على ستاد خالد بشارة في تمام الساعة الثالثة عصرا.

- الجولة الثانية

البنك الأهلي × المصرى حيث تقام المباراة يوم الأربعاء 17 يناير وتقام على ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية في تمام الساعة الثالثة عصرا.

- الجولة الثالثة

المقاولون × البنك الأهلي حيث تقام المباراة يوم 26 يناير وتقام على ستاد الجبل الأخضر في تمام الساعة الرابعة عصرا.







