حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 4 / 1 / 2024

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- Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 4 / 1 / 2024 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، طرح تذاكر مباراة منتخب مصر وتنزانيا وديا استعدادا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية 2024.
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