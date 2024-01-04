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حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 4 / 1 / 2024

1/4/2024 2:46:20 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 4 / 1 / 2024 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، طرح تذاكر مباراة منتخب مصر وتنزانيا وديا استعدادا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية 2024.

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