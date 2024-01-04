استشهاد 125 فلسطينيا في قصف للاحتلال استهدف مواقع سكنية في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 4 - 1 (كونا) -- قالت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم الخميس إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 13 مجزرة ضد عائلات فلسطينية راح ضحيتها 125 شهيدا و318 جريحا في أثناء ال24 ساعة الماضية.
وأضافت السلطات الصحية في بيان صحفي أن حصيلة عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة منذ 90 يوما ارتفعت بذلك إلى 22438 شهيدا و57614 مصابا موضحة أن 70 بالمئة من الضحايا هم من الأطفال والنساء.
وأشارت إلى أن سلوك الاحتلال الإجرامي يشكل تهديدا وخطرا على مستشفى (شهداء الأقصى) ومستشفى (العودة) في المنطقة الوسطى وأن قوات الاحتلال تضع (مجمع ناصر الطبي) ومستشفى (الأمل) التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في محافظة (خانيونس) في دائرة الاستهداف والخطر المتكرر.
وطالبت السلطات الصحية في غزة المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل لحماية المستشفيات في جنوب القطاع وتأمين وصول الجرحى والمرضى إليها وضمان عدم تكرار سيناريو (مجمع الشفاء الطبي) فيها.
وذكر البيان أن 9ر1 مليون نازح يتعرضون للمجاعة وانتشار الأوبئة والأمراض المعدية وانعدام المأوى والماء والطعام والدواء محذرا من كارثة صحية وإنسانية لا يمكن وصفها أو تحملها في مدينة (رفح) بعد نزوح أكثر من نصف سكان القطاع إليها في ظروف قاسية من انهيار الخدمات الصحية والبيئية وعدم توفر أدنى المقومات المعيشية. (النهاية)
ن ق / م ن م
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