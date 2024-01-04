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استشهاد 125 فلسطينيا في قصف للاحتلال استهدف مواقع سكنية في غزة

1/4/2024 2:46:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 4 - 1 (كونا) -- قالت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم الخميس إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 13 مجزرة ضد عائلات فلسطينية راح ضحيتها 125 شهيدا و318 جريحا في أثناء ال24 ساعة الماضية.
وأضافت السلطات الصحية في بيان صحفي أن حصيلة عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة منذ 90 يوما ارتفعت بذلك إلى 22438 شهيدا و57614 مصابا موضحة أن 70 بالمئة من الضحايا هم من الأطفال والنساء.
وأشارت إلى أن سلوك الاحتلال الإجرامي يشكل تهديدا وخطرا على مستشفى (شهداء الأقصى) ومستشفى (العودة) في المنطقة الوسطى وأن قوات الاحتلال تضع (مجمع ناصر الطبي) ومستشفى (الأمل) التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في محافظة (خانيونس) في دائرة الاستهداف والخطر المتكرر.
وطالبت السلطات الصحية في غزة المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل لحماية المستشفيات في جنوب القطاع وتأمين وصول الجرحى والمرضى إليها وضمان عدم تكرار سيناريو (مجمع الشفاء الطبي) فيها.
وذكر البيان أن 9ر1 مليون نازح يتعرضون للمجاعة وانتشار الأوبئة والأمراض المعدية وانعدام المأوى والماء والطعام والدواء محذرا من كارثة صحية وإنسانية لا يمكن وصفها أو تحملها في مدينة (رفح) بعد نزوح أكثر من نصف سكان القطاع إليها في ظروف قاسية من انهيار الخدمات الصحية والبيئية وعدم توفر أدنى المقومات المعيشية. (النهاية)

ن ق / م ن م




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