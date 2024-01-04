السفير الكويتي في طرابلس يؤكد دعم جميع الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار والأمن في ليبيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 4 - 1 (كونا) -- أكد سفير دولة الكويت لدى ليبيا زياد المشعان اليوم الخميس موقف الكويت الداعم لجميع الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار والأمن والسلام في ليبيا.
جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير المشعان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بعد مشاركته في اجتماع عقده رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة مع عدد من سفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى ليبيا.
وقال السفير المشعان إنه أكد خلال اللقاء موقف دولة الكويت الداعم لجميع الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار والأمن والسلام في ليبيا مشيرا إلى الزيارة التي قام بها بناء على تعليمات وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح لمدينة (درنة) المنكوبة أوائل سبتمبر الماضي للاطلاع على حجم الدمار الذي حل في المدينة بسبب الفيضانات ولتأكيد وقوف دولة الكويت إلى جانب أبناء الشعب الليبي الشقيق في محنتهم الإنسانية.
وأضاف أن الدبيبة أكد من جانبه خلال الاجتماع اعتزاز ليبيا بالعلاقة الوثيقة التي تربطها بدولة الكويت وجهود حكومته الرامية لتعزيزها على المستويات كافة.
ونقل السفير المشعان عن الدبيبة إعرابه عن تهانيه لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم متمنيا لسموه حفظه الله ورعاه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والتطور لدولة الكويت.
وأشار إلى أن الدبيبة جدد خلال الاجتماع كذلك صادق تعازيه لدولة الكويت بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مستذكرا مناقب سموه وصفاته الرفيعة.
من جهة اخرى استعرض الدبيبة خلال الاجتماع جهود حكومته لتعزيز الاستقرار والسلام في ليبيا وفي مقدمتها توفير الدعم اللازم لجهود بعثة الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وشدد على اهمية المشاركة في المبادرة السياسية التي أعلن عنها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي "وفق قوانين عادلة ونزيهة". (النهاية)
خ س ج / م ع ع
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