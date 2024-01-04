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السفير الكويتي في طرابلس يؤكد دعم جميع الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار والأمن في ليبيا

1/4/2024 2:46:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 4 - 1 (كونا) -- أكد سفير دولة الكويت لدى ليبيا زياد المشعان اليوم الخميس موقف الكويت الداعم لجميع الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار والأمن والسلام في ليبيا.
جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير المشعان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بعد مشاركته في اجتماع عقده رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة مع عدد من سفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى ليبيا.
وقال السفير المشعان إنه أكد خلال اللقاء موقف دولة الكويت الداعم لجميع الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار والأمن والسلام في ليبيا مشيرا إلى الزيارة التي قام بها بناء على تعليمات وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح لمدينة (درنة) المنكوبة أوائل سبتمبر الماضي للاطلاع على حجم الدمار الذي حل في المدينة بسبب الفيضانات ولتأكيد وقوف دولة الكويت إلى جانب أبناء الشعب الليبي الشقيق في محنتهم الإنسانية.
وأضاف أن الدبيبة أكد من جانبه خلال الاجتماع اعتزاز ليبيا بالعلاقة الوثيقة التي تربطها بدولة الكويت وجهود حكومته الرامية لتعزيزها على المستويات كافة.
ونقل السفير المشعان عن الدبيبة إعرابه عن تهانيه لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم متمنيا لسموه حفظه الله ورعاه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والتطور لدولة الكويت.
وأشار إلى أن الدبيبة جدد خلال الاجتماع كذلك صادق تعازيه لدولة الكويت بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مستذكرا مناقب سموه وصفاته الرفيعة.
من جهة اخرى استعرض الدبيبة خلال الاجتماع جهود حكومته لتعزيز الاستقرار والسلام في ليبيا وفي مقدمتها توفير الدعم اللازم لجهود بعثة الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وشدد على اهمية المشاركة في المبادرة السياسية التي أعلن عنها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي "وفق قوانين عادلة ونزيهة". (النهاية)

خ س ج / م ع ع




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